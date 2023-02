Der legendäre Wu-Tang kann & Nas kommen 2023 wieder nach Deutschland. Im Rahmen der „N.Y. State of Mind“-Tour machen die Old-School-Rapper Halt in Deutschland. Wann beginnt der Vorverkauf?

Der Wu-Tang Clan und Nas treten am 5. Juni 2023 in der Berliner Wuhlheide auf. Bei Magenta Musik kann man bereits ab Mittwoch, den 1. März beim Vorverkauf zuschlagen. Die Karten gibt es aber nur exklusiv für alle mit einem Telekom-Vertrag (Handy oder Internet). Der Ticketvorverkauf für alle beginnt am Donnerstag, den 2. März um 9:00 Uhr bei Ticketmaster.

Wu-Tang Clan & Nas: Tickets für das Deutschland-Konzert

Neben den normalen Eintrittskarten bietet Ticketmaster auch verschiedene Specials an, etwa „Early Entry“-Tickets, bei denen man vor allen anderen Einlass auf das Konzertgelände erhält. Am Freitag, den 3. März gehen die Karten dann auch bei anderen Vorverkaufsstellen wie Eventim in den Verkauf. Die Preise für die Wu-Tang-Clan-Tour 2023 stehen noch nicht fest. Mit dem Berlin-Konzert stehen insgesamt 32 Termine auf dem Tour-Plan der New-York-Old-School-Legenden. So gibt es unter anderem auch Konzerte in Amsterdam (6. Juni) oder Kopenhagen (3. Juni). Am 11. Juli geht Nas zudem allein in Wien auf die Bühne.

Bereits im letzten Jahr war die Kombo bei der „N.Y. Stafe of Mind“-Tour unterwegs. Das Aftermovie zeigt Eindrücke von den Auftritten aus dem Jahr 2022:

Wu-Tang Clan & Nas live in Berlin: Ticket-Vorverkauf – wann & wo geht es los?

Der Wu-Tang Clan ist bereits seit 1993 aktiv. Die damalige Platte „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)“ gilt auch heute noch als eine der wichtigsten Hip-Hop-Veröffentlichungen überhaupt (bei Amazon ansehen). Das letzte Studio-Album „Once Upon A Time in Shaolin“ erschien 2015 in einer Auflage von einer (1) Platte. Beim Deutschland-Konzert hört man sicherlich Hits wie „C.R.E.A.M. (Cash Rules Everything Around Me) oder den Evergreen „Protect Ya Neck“. Neben den Wu-Tang-Hits wird es sicherlich auch viele Songs aus den Solo-Karrieren der einzelnen Mitglieder rund um GZA, RZA und Method Man geben.

Wu-Tang is forever: Im engsten Kreis der größten Band der Welt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.02.2023 12:33 Uhr

In der Berliner Wuhlheide war der Wu-Tang Clan bereits 2019 im Rahmen der „Gods of Rap“-Konzerte live zu sehen. Im Sommer 2023 habt ihr erneut die Gelegenheit dazu. Ab dem kommenden Donnerstag, den 3. März habt ihr ab 9:00 Uhr die Chance auf Tickets. Der Vorverkauf startet am Donnerstag bei Ticketmaster, bevor es 24 Stunden später bei anderen Anbietern losgeht.

