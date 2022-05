Wer ein Spiel für sein Smartphone sucht, wird oft erschlagen: Die Auswahl ist schier unendlich – und wenn man ein nettes Game gefunden hat, ist es oft mit Werbung verseucht oder man wird zur Kasse gebeten. Das muss aber nicht sein! In fast jedem Handy ist ein witziges Spiel versteckt, das der perfekte Zeitvertreib ist. Nötig dafür ist lediglich der Chrome-Browser.

Ob im Wartezimmer, an der Haltestelle oder während der Uni-Vorlesung: Ein Handy-Spiel vertreibt schnell die Langeweile und kann auch müde Gehirnzellen wieder auf Trab bringen. Wer keine Lust hat, im App-Store-Dschungel nach dem richtigen Game Ausschau zu halten, muss aber nicht verzagen: In fast jedem Handy gibt es ein lustiges Spiel mit einem niedlichen Dino, das Spaß macht und die Reaktionsschnelligkeit trainiert.

Chrome Dino: Das Handy-Spiel, das im Browser versteckt ist

Der Chrome Dino ist ein klassischer Endless-Runner. (Bildquelle: GIGA)

Das gibt es über den Chrome-Browser, der bei den meisten Smartphone-Nutzern unter Android und iOS wohl zum Standard-Repertoire gehört. Der „Chrome Dino“, so der Name, ist ein klassischer Endless-Runner. Der putzige Dinosaurier läuft von selbst und ihr müsst lediglich den Bildschirm antippen, um ihn springen und so Kakteen ausweichen zu lassen. Was sich leicht anhört, wird ziemlich schnell sauschwer – denn mit der Zeit legt der Dino natürlich an Geschwindigkeit zu.

Zu erreichen ist das Spiel über zwei Wege. Am bequemsten ist ein Widget, das man sich auf den Homescreen des Handys legen kann. So bleibt der Chrome Dino jederzeit griff- und spielbereit. Das klappt bislang aber nur auf dem iPhone. Wer ein Android-Smartphone besitzt oder einfach Platz auf seinem Homescreen sparen möchte, kann aber natürlich auch den Weg über den Browser gehen. Einfach im Chrome-Browser chrome://dino eintippen – und los geht's.

Retro-Spiele für das Smartphone

Für Zwischendurch ist der Chrome Dino sicher ein nettes Spiel, um Langeweile zu vertreiben. Einem geschenkten Gaul schaut man ja auch nicht ins Maul, wie es so schön heißt. Wer hingegen etwas anspruchsvoller ist und ein echter Fan von Retro-Games, wird bestimmt hier etwas passendes finden: Retro-Games: Die 19 besten Spiele-Klassiker für dein Smartphone.