In Kürze, am heutigen 22. Juni, startet die WWDC 2020 von Apple mit der Keynote. Das Event wird man in einem offiziellen Livestream von Apple mitverfolgen können. Die Übertragung könnt ihr direkt hier auf GIGA ansehen:

Die gesamte 5-tägige Konferenz findet in diesem Jahr nur online statt, der Corona-Krise geschuldet. Eröffnet wird die WWDC mit einer Online-Keynote am heutigen Montagabend, 19 Uhr deutscher Zeit. In Kalifornien wird es 10 Uhr morgens sein. Um welche Neuerungen sich die Präsentation drehen wird, ist hingegen noch unbekannt: Stellt Apple neben iOS 14 und macOS 10.16 auch Hardware vor, zum Beispiel einen neuen Mac?

Livestream des Apple Events hier ansehen

Um die Präsentation am 22. Juni 2020 mitverfolgen zu können, bietet Apple eine offizielle Übertragung an. Um kurz vor 19 Uhr könnt ihr hier den Livestream starten:

Keynote-Livestream der WWDC 2020: Link & Systemvoraussetzungen

Wer lieber auf der Apple-Seite die Übertragung ansehen möchte: Die genauen Systemvoraussetzungen hat Apple hierfür noch nicht bekanntgegeben. Sie dürften den letztjährigen Daten entsprechen. Der Link ist bereits offiziell:

https://www.apple.com/apple-events/event-stream/

Im letzten Jahr verlangte der Livestream auf der Apple-Seite diese technischen Voraussetzungen:

Mac: Safari auf macOS Sierra 10.12 oder neuer

Safari auf macOS Sierra 10.12 oder neuer Windows: Windows 10 und Microsoft Edge

Windows 10 und Microsoft Edge iPhone & iPad: Mindestens iOS 10, als Browser Safari

Mindestens iOS 10, als Browser Safari Apple TV: 2. Generation oder neuer – siehe die Apple-Event-App.

2. Generation oder neuer – siehe die Apple-Event-App. Android und andere Plattformen: Apple empfiehlt Chrome oder Firefox, sie müssen die Formate MSE, H.264 und AAC unterstützen.

Sollte der Livestream nicht funktionieren, starte den Browser kurz vor Beginn bitte neu.

Apple-Keynote mit Android-Geräten über den VLC-Player ansehen

Auf anderen Plattformen greift man am besten auf unsere Videoeinbettung oben zurück. Zudem könnte der Stream mit Chrome oder Firefox funktionieren, gab Apple im letzten Jahr an. Alternativ gibt es normalerweise noch auf den meisten Systemen den Weg über einen Medienplayer wie VLC:

Ist der Player auf dem System installiert, gehe wie folgt vor:

Öffne den VLC-Player. Klicke in der Menüleiste auf Medien → Netzwerkstream öffnen (bzw. Tastenkürzel Strg + N). In der App ist der Reiter nach einem Klick auf das Hütchen zu finden. Kopiere in das Feld URL nun die Adresse des Event-Streams hinein. Wir werden die Adresse kurz vor Veranstaltungsbeginn hier anbieten. Klicke auf Öffnen/Play, und kurze Zeit später sollte der Stream starten. Gegebenenfalls muss bei Veranstaltungsstart der Stream nochmal erneuert oder den Player neu gestartet werden.

Video-Podcast von Keynote und Apple Events

Ein paar Stunden nach der Veranstaltung steht die Keynote als Video-Podcast von Apple zusammen mit den vergangenen Apple Events kostenlos im iTunes Store. Die Präsentationen sind hier zu finden: / . Zudem berichten wir natürlich auf GIGA APPLE ausführlich über die Neuerungen.