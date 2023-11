WWE Bash in Berlin 2024: Ticket-Vorverkauf ab heute (+ Smackdown)

Das ist der Hammer schlechthin für Wrestling-Fans in Deutschland: Die WWE veranstaltet im Jahr 2024 hierzulande erstmals ein „Premium Live Event“. Die Veranstaltung trägt den Namen „Bash In Berlin“. Wann findet das Event statt? Ab heute kann man Tickets für Bash in Berlin bestellen.

Ende Oktober, pünktlich zum Start der Deutschland-Tour der Wrestling-Stars wurde das PLE in der deutschen Hauptstadt bekanntgegeben. Termin für den „Bash in Berlin“ ist Samstag, der 31. August 2024. Bereits einen Tag vorher findet am Freitagabend die Weekly-Show Smackdown in Berlin statt. Der Ticket-Vorverkauf für die Kombi-Show beginnt heute, am Dienstag, den 28. November, um 10:00 Uhr. Fans sollen sich aber jetzt schon registrieren, um sich eine Chance auf eine Karte zu sichern. Kurz vor dem Vorverkaufsstart soll man einen Code für den Presale bekommen. Ausgetragen wird die Veranstaltung in der Mercedes-Benz-Arena. Der allgemeine Vorverkauf für Smackdown und Berlin startet am Donnerstag, den 30. November 2023 um 10:00 Uhr bei Ticketmaster. Erst dann kann man auch Karten für die Einzel-Events kaufen.

Bereits jetzt kann man „Priority Pass“-Ticketpakete kaufen. Dabei handelt es sich um Eintrittskarten für „Premium-Sitzplätze“ und Pre-Show-Events mit Superstars sowie Möglichkeiten für Fotos am Ring. Diese Tickets gibt es bei diesem Anbieter.

Die Presale-Codes wurden bislang (8:40 Uhr) noch nicht verschickt. Auf der Event-Seite bei Ticketmaster läuft aber schon der Countdown für den Vorverkaufsstart und man sieht immerhin, welche Platzkategorien es geben wird – Preise werden jedoch nicht angegeben.

WWE Bash in Berlin: Großveranstaltung in Deutschland

Um euch schon vor dem Verkaufsstart zu orientieren, könnt ihr auf der Webseite der Mercedes-Benz-Arena eine virtuelle Tour durchführen. So erfahrt ihr, wie die Sicht von den verschiedenen Rängen ist. Der Ring wird in der Hallenmitte stehen. Die Preise und Ticket-Kategorien für „Bash in Berlin“ sind noch unbekannt. Die Arena bietet Platz für bis zu 17.000 Wrestling-Fans.

In den letzten Monaten hat die WWE vermehrt Großveranstaltungen außerhalb der USA ausgetragen. So gab es mehrere Events in Saudi-Arabien, „Backlash“ fand Anfang 2023 in Puerto Rico statt und mit „Money In The Bank“ gab es auch ein PLE in London. In Deutschland war die WWE zwar immer wieder für einzelne Tour-Termine zu Gast, eine Großveranstaltung mit einer Live-TV-Übertragung gab es jedoch nicht. Das ändert sich aber 2024, wenn Ende August der „Bash in Berlin“ auf dem PPV-Kalender steht. Am 30. August gibt es mit Smackdown zudem die wöchentliche TV-Sendung in Berlin. Nach RAW vom 26. Februar 1997 (ausgestrahlt am 3. März 1997) ist es erst die zweite Aufnahme einer WWE-Weekly-Sendung in Deutschland. 1992 wurde zudem das „European Rampage“-Event aus München im TV übertragen. 2024 findet zudem Backlash in Frankreich statt.

WWE Bash in Berlin: Jetzt für Ticket-Vorverkauf registrieren

Bislang wurden lediglich der Veranstaltungsort und der Termin für den Bash in Berlin bekanntgegeben. Welche Superstars antreten werden, steht so weit vor dem Event noch nicht fest. Es werden aber sowohl Athleten aus RAW als auch aus Smackdown dabei sein. Mit Gunther, Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci mischen drei deutschsprachige Akteure aktuell bei den Topstars mit. Gunther hat erst einen Tag vor der Ankündigung der Veranstaltung den Meilenstein von 500 Tagen als amtierender „Intercontinental“-Champion erreicht. Ob er im Sommer 2024 im Main-Event um den Haupt-Titel in den Ring steigen wird?

Der Ticket-Vorverkauf für die Kombination mit „Bash in Berlin“ und „Smackdown“ am Abend davor startet am Dienstag, den 28. November. Wer nur für eines der beiden Events eine Karte möchte, kann sein Glück am darauffolgenden Donnerstag im Vorverkauf versuchen.

