WWE bei Netflix: RAW & mehr Wrestling beim Streaming-Dienst

WWE RAW ist seit 1993 die wöchentliche Sendung mit Matches der größten Wrestling-Liga. Seit einiger Zeit gibt es ein Rätselraten darüber, bei welchem US-Sender die Show am Montag zukünftig zu sehen sein wird. Jetzt ist eine neue Heimat bekannt. Ab 2025 gibt es WWE RAW bei Netflix. Was bedeutet das für Zuschauer?

In Deutschland wurde die Sendung lange Zeit live in der Nacht von Montag auf Dienstag bei DAZN gezeigt. Danach gab es für WWE-Fans hierzulande lange Zeit keine Möglichkeit mehr, die Sendung auf legalem Weg live zu sehen. Ab Ende Januar kann man aber bei Bild+ live bei RAW und Smackdown einschalten. ProSieben Maxx zeigt die jeweils aktuelle Ausgabe mit 1 beziehungsweise 2 Tagen Verspätung am Mittwoch (RAW) und Samstag (Smackdown).

Netflix übernimmt WWE-Sendungen: RAW live in den USA

Mit dem Umzug zu Netflix beginnt eine neue Zeitrechnung für die Wrestling-Liga. Über 30 Jahre lang gehörte die Wochen-Show schließlich zum festen TV-Programm in den USA. Ab Januar 2025 wird es die neueste Ausgabe nicht mehr im US-TV geben, sondern nur noch im Stream bei Netflix. Für Fans in Deutschland wichtig: Die Ankündigung betrifft bislang nur die Märkte in USA, Kanada, Großbritannien und Lateinamerika. Für Deutschland ist die Änderung hingegen nicht angekündigt. Mit einem deutschen Netflix-Account wird man nach aktuellem Stand nicht bei den Live-Übertragungen von RAW im Streaming-Dienst einschalten können.

In der offiziellen Bekanntmachung heißt es aber, dass Änderungen noch möglich sind und auf weitere Gebiete ausgeweitet werden kann. Bei den Live-Übertragungen bei Bild+ wird zudem ein Zeitraum „bis Ende 2024“ genannt. Gut möglich also, dass Netflix auch hierzulande ab 2025 die Übertragungen übernimmt.

Der aktuelle TV-Vertrag bei USA Network in den USA läuft im Oktober aus. Noch steht nicht fest, wo die RAW-Sendungen zwischen Oktober und Januar laufen werden. Der Deal zwischen Netflix und WWE soll zunächst über 10 Jahre laufen und der Wrestling-Liga 500 Millionen US-Dollar jährlich einbringen.

Es wurde nicht bekanntgegeben, ob RAW seinen Sendeplatz am Montag behält oder nach 31 Jahren auf einen anderen Wochentag wandern wird. Wer ein werbefreies Netflix-Abo hat, soll anders als jetzt bei den TV-Shows auch bei RAW keine Werbung sehen.

Wrestlemania & Co. bei Netflix: Auch in Deutschland?

Die Übernahme der Rechte von RAW sind nicht die einzige Änderung. Demnach sollen langfristig alle WWE-Shows und- Specials inklusive der „Premium Live Events“ bei Netflix laufen. Smackdown und NXT sowie Wrestlemania, Royal Rumble und Co. werden dann also ebenfalls beim Streaming-Dienst gezeigt, im Fall der wöchentlichen Shows Smackdown und NXT aber erst nach der TV-Premiere.

Auch die „A&E“-Dokumentationen, die in Deutschland bei ProSieben Maxx hin und wieder zu sehen sind, sind in dem Deal inbegriffen. Teils muss abgewartet werden, bis laufende Rechte auslaufen. Kurz blieb unklar, was mit dem WWE-Archiv passieren wird. Die Shows aus den letzten Jahrzehnten der WWE-Geschichte sollen aber auch den Weg in die Netflix-Bibliothek finden. Langfristig sollen jegliche Video-Inhalte von WWE bei Netflix platziert werden.

Mit dem Start des WWE-Angebots bei Netflix wird der hauseigene Streaming-Dienst, das WWE-Network, eingestellt. Der WWE-Streaming-Dienst ist schon seit Jahren nicht mehr in den USA verfügbar, sondern nur in internationalen Märkten, so auch in Deutschland. Bislang gibt es die Wrestling-Inhalte noch bis 2026 bei NBC Peacock zu sehen, das wird zukünftig aber nicht mehr der Fall sein. Ob alle oder ab wann genannten Änderungen auch für Deutschland gelten und Netflix zukünftig der Dienst erster Wahl für Wrestling-Fans hierzulande sein wird, ist noch offen.

