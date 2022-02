Nach dem „Royal Rumble“ im Januar steigt heute, am Samstag, den 19. Februar, das nächste große WWE-Event. Bei „Elimination Chamber“ gibt es die nächsten Entscheidungen auf der „Road To WrestleMania“. Ihr könnt die WWE-Veranstaltung heute im Live-Stream und TV mitverfolgen.

Zur Freude vieler Wrestling-Fans in Deutschland muss man dieses Mal sogar nicht die Nacht zum Tag machen. „Elimination Chamber“ startet bereits um 18 Uhr. Anders als die übrigen Events wird die Großveranstaltung nicht in den USA abgehalten. Schauplatz ist stattdessen Jeddah in Saudi-Arabien. Beim „WWE Network“ seht ihr „Elimination Chamber“ im Live-Stream.

WWE Elimination Chamber im Live-Stream: Uhrzeit, Matchcard & Sender

Ihr müsst einen kostenpflichtigen Zugang buchen. Die Kosten liegen bei circa 12 Euro im Monat. Neben dem Live-Event heute bietet das „WWE Network“ Tausende Stunden von Wrestling-Unterhaltung. So könnt ihr hier noch einmal den letzten Rumble ansehen, aber auch Highlights und ganze Matches aus den letzten Jahrzehnten im „Sports Entertainment“ streamen. Daneben bietet das „WWE Network“ viele Dokumentationen und Hintergrundberichte zu den Superstars der WWE.

Vor WrestleMania 38 wird es im März noch eine Veranstaltung geben. Wo und welche steht aber noch nicht fest. Alle Termine im „PPV“-Kalender 2022:

Die Matchcard von „Elimination Chamber“ heute bietet einige spannende Aufeinandertreffen. Das Highlight sind die „Elimination Chamber“-Matches um den „WWE Championship“-Title und „RAW Womens Title“, bei denen jeweils sechs Athleten und Athletinnen um den Titel beziehungsweise ein Titelmatch (Damen) kämpfen Daneben gibt es ein Wiedersehen mit der Legende Goldberg, der es auf den „WWE Universal“-Titel von Roman Reigns abgesehen hat. Bei den Damen kehrt die „Hall of Famerin“ Lita in den Ring zurück. Alle Matches von „Elimination Chamber“ im Überblick:

Elimination Chamber WWE Championship-Match: Bobby Lashley (c) vs. Brock Lesnar vs. Seth Rollins vs. AJ Styles vs. Riddle vs. Austin Theory

Elimination-Chamber-Match um den Raw Women's Title-Shot bei WrestleMania 38: Bianca Belair vs. Rhea Ripley vs. Liv Morgan vs. Doudrop vs. Nikki A.S.H. vs. Alexa Bliss

WWE Universal Championship Match: Roman Reigns (c) vs. Goldberg

WWE Raw Women's Championship Match: Becky Lynch (c) vs. Lita

WWE SmackDown Tag Team Championship Match: The Usos (c) vs. The Viking Raiders

Falls-Count-Anywhere-atch: Drew McIntyre vs. Madcap Moss

Ronda Rousey & Naomi vs. Charlotte Flair & Sonya Deville

Rey Mysterio vs. The Miz

Heute Abend wissen wir, wer aller Voraussicht nach als WWE-Champion bei WrestleMania in den Ring steigen wird.

WWE Network zeigt Elimination Chamber (No Escape) im Live-Stream

Die WWE trägt bereits zum siebten Mal eine Veranstaltung in Saudi-Arabien aus. Hintergrund ist eine zehnjährige Vereinbarung, die mehrere Events in dem Land garantiert. So müsst ihr nicht bis zum Start in der Nacht warten, sondern könnt ab 18 Uhr am Samstagnachmittag zur Wrestling-Action im Live-Stream über das „WWE Network“ einschalten. Der Stream steht im Browser zum Abruf bereit. Mit den entsprechenden Apps seht ihr das Event auch auf dem Tablet, Smartphone, iPad oder iPhone. Eine Übertragung bei Sky gibt es nicht.

Auch wenn DAZN die wöchentlichen Shows RAW und SmackDown zeigt, gibt es die Veranstaltung heute hier nicht zu sehen. In Deutschland wird die heutige Veranstaltung aus historischen Gründen „No Escape“ und nicht „Elimination Chamber“ genannt.