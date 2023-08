„WWE Payback“ ist das nächste „Premium Live Event“ der WWE im September. Wann findet es statt und welche Matches sind bereits bekannt?

„WWE Payback“ folgt auf den „Summerslam“, der Anfang August ausgetragen wurde. Der Termin für den nächsten „PLE“ (früher „PPV“, „Pay-Per-View“) ist Samstag, der 2. September. Ausgetragen wird das Event vermutlich wieder in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 2 Uhr. Wie gewohnt können Wrestling-Fans in Deutschland über den Streaming-Dienst „WWE Network“ bei Payback im Live-Stream einschalten (zum Streaming-Dienst). Über das WWE Network habt ihr auch Zugriff auf die Wiederholungen im Stream.

WWE Payback 2023 Matchcard: Sind bereits Matches bekannt?

Der Austragungsort ist die „PPG Paints Arena“ in Pittsburg, Pennsylvania. Nach 2-jähriger Pause kehrt „Payback“ in diesem Jahr wieder zurück in den Event-Kalender der WWE.

Kurz nach Summerslam sind für WWE Payback noch keine Matches offiziell bekannt. Auf dem Ankündigungsplakat sind die Mitglieder von „The Judgment Day“ abgebildet, der amtierende „NXT North America“-Champion Dominik Mysterio, die Smackdown-Womens-Titelträgerin Rhea Ripley, der Halter des Money-in-the-Bank-Koffers Damien Priest und Finn Balor.

WWE Payback 2023: Welche Matches könnte es geben?

Gerüchten zufolge soll die „Bloodline“-Storyline bei Payback nicht fortgeführt werden. Weder Jimmy und Jey Uso noch Roman Reigns wurden bislang für die Veranstaltung angekündigt. Andere Gerüchte erwarten aber ein Aufeinandertreffen der beiden Brüder Jimmy und Jey. Aus den Storylines in den wöchentlichen Shows RAW und Smackdown könnten sich folgende Paarungen für die Matchcard ergeben:

Seth Rollins wurde in den Weeklys mehrfach von Shinsuke Nakamura attackiert. Der Japaner sucht mit den Provokationen seine Chance auf die „World Heavyweight Championship“.

wurde in den Weeklys mehrfach von attackiert. Der Japaner sucht mit den Provokationen seine Chance auf die „World Heavyweight Championship“. Raquel Rodriguez gilt als Kandidatin für ein Titel-Match gegen Rhea Ripley .

gilt als Kandidatin für ein Titel-Match gegen . Iyo Sky könnte auf Asuka oder Zelina Vega im Match um ihren „Womens Championship“-Gürtel antreten.

Der nächste Gegner für GUNTHER steht mit Chad Gable fest. Bislang wurde das Match um den Intercontinental-Title aber noch nicht offiziell für Payback angekündigt.

steht mit fest. Bislang wurde das Match um den Intercontinental-Title aber noch nicht offiziell für Payback angekündigt. Becky Lynch hat noch eine Rechnung mit Trish Stratus offen. Das ursprünglich für Summerslam erwartetet Match fand nicht statt, dafür gab es in der RAW-Sendung vom 14. August ein Aufeinandertreffen. Es dürfte noch lange nicht das letzte gewesen sein.

hat noch eine Rechnung mit offen. Das ursprünglich für Summerslam erwartetet Match fand nicht statt, dafür gab es in der RAW-Sendung vom 14. August ein Aufeinandertreffen. Es dürfte noch lange nicht das letzte gewesen sein. The Miz hat mit L.A. Knight seinen nächsten Rivalen gefunden. Ihre bislang verbalen Auseinandersetzungen könnten in einem Match bei Payback im September münden.

