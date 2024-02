WWE Wrestlemania 40 (XL): Termin, Matches und Startzeit – was ist bekannt?

„Elimination Chamber“ ist vorbei und mit Wrestlemania 40 steht das Wrestling-Highlight des Jahres 2024 an. Noch sind es einige Wochen auf der „Road To Wrestlemania“, inzwischen stehen aber die meisten Matches. Wann steigt Wrestlemania 40, wo kann man einschalten und welche Einträge gibt es auf der Matchcard?

Wie schon in den letzten Jahren, wird auch WM XL an zwei Tagen ausgetragen. Das Wrestling-Wochenende findet am Samstag, den 6. April und Sonntag, den 7. April statt. In Deutschland könnt ihr wie gewohnt mit einem Abonnement beim WWE-Network einschalten. Die Veranstaltungen dürften jeweils in der Nacht um 2:00 Uhr starten, bereits ab 1:00 Uhr ist mit einer Kick-off-Show zu rechnen. Die wöchentlichen Shows RAW, Smackdown und NXT seht ihr live mit einem Abonnement bei Bild+ (hier ansehen) oder mit einigen Tagen Verspätung im Free-TV bei ProSieben Maxx. Ab dem kommenden Jahr soll es alle WWE-Shows bei Netflix geben.

WWE Wrestlamania 40 (XL) Matchard: Diese Matches sind bekannt

2024 findet Wrestlemania bereits das 40. Mal statt. Traditionell handelt es sich um die wichtigste Veranstaltung der größten Wrestling-Liga. In diesem Jahr ist das „Lincoln Financial Field“ in Philadelphia der Austragungsort. Rund 1,5 Monate vor der Veranstaltung stehen 4 Matches auf der Matchcard fest. Darunter befinden sich alle Titel-Matches, deren Teilnehmer durch die Royal-Rumble- und Elimination-Chamber-Matches ermittelt wurden:

Undisputed WWE Universal Championship : Roman Reigns vs. Cody Rhodes

: Roman Reigns vs. Cody Rhodes WWE Women‘s Championship : Iyo Sky vs. Bayley

: Iyo Sky vs. Bayley Women‘s World Championship : Rhea Ripley vs. Becky Lynch

: Rhea Ripley vs. Becky Lynch World Heavyweight Championship: Seth „Freakin‘“ Rollins Vs. Drew McIntyre

Was wird aus „The Rock“, CM Punk & Brock Lesnar?

In den kommenden Wochen dürften noch zahlreiche Matches hinzugefügt werden. Es ist davon auszugehen, dass auch „The Rock“ einen Auftritt bei Wrestlemania XL haben wird. In welcher Form ist aber noch nicht bekannt. Zwischenzeitlich sollte er den Platz von Cody Rhodes einnehmen und in einem Match gegen Roman Reigns antreten, diese Pläne wurden aber wieder verworfen. CM Punk dürfte noch verletzungsbedingt ausfallen und in keinem Match auftreten.

Gerüchten zufolge sollte Brock Lesnar auf den Intercontinental-Champion Gunther treffen, inzwischen ist Lesnar aber nicht mehr Teil der WWE. Traditionell gibt es bei Wrestlemania auch prominenten Besuch. Welche Berühmtheit abseits der Wrestling-Welt in diesem Jahr zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Es gibt aber Gerüchte, nach denen Sylvester Stallone bei Wrestlemania auftreten könnte. Stallone wurde durch seine Rolle als Boxer Rocky berühmt, dessen Heimat Philadelphia ist.

Welche Matches könnte es noch geben?

Zu vielen weiteren Matches gibt es Gerüchte und Storyline. So bahnt sich schon seit Monaten ein Bruder-Kampf zwischen den ehemaligen Tag-Team-Partnern Jimmy und Jey Uso an. Jährlich gibt es zudem eine „Andre The Giant“-Gedächtnis-Battle-Royal, bei der zahlreiche Stars aus der Midcard im Ring stehen. Früher wurde das Match im Rahmen von Wrestlemania ausgetragen, zuletzt fand es jedoch in der Smackdown-Ausgabe am Vorabend statt. Der US-Title-Champion Logan Paul sucht noch einen Gegner. Möglich wäre ein Aufeinandertreffen mit Randy Orton.

WWE Hall of Fame 2024

Zum Wrestlemania-Wochenende gehört auch die „Hall of Fame“-Zeremonie, bei der jedes Jahr Legenden aus der Wrestling-Welt in die Ruhmeshalle aufgenommen werden. Für 2024 gibt es noch keine Bestätigungen. Seit Jahren gibt es Gerüchte, wonach Batista ein Teil davon werden könnte. Muhammad Ali war zwar kein Wrestling-Star, stand aber bei der ersten Wrestlemania als Referee im Ring. Erst vor kurzem wurde er als spielbarer Charakter im neuen WWE-Spiel WWE 2K24 bestätigt.

Er könnte den Ehrenplatz für den Prominenten in diesem Jahr bekommen. Bei den Damen gilt Michelle McCool als Anwärterin. Auch der im letzten Jahr verstorbene Superstar Bray Wyatt könnte für einen Platz in der „Hall of Fame“ 2024 in Frage kommen. In den kommenden Wochen dürften die ersten Bestätigungen nicht mehr lange auf sich warten lassen.

