Fans von Open-World-Shootern können sich im Microsoft-Store jetzt noch für kurze Zeit über ein starkes Angebot freuen: Homefront: The Revolution ist derzeit um 90 Prozent günstiger und könnte für 2 Euro für so manchen Spieler interessant sein.

Homefront: The Revolution Facts

Zum Release 2016 konnte Homefront: The Revolution die meisten Spieler trotz eines spannenden fiktiven Szenarios, in dem Nordkorea die USA besetzt, nicht überzeugen – dafür war das Spiel leider nicht poliert genug und hatte zu viele technische Probleme. Wenn ihr dem Open-World-Shooter 7 Jahre später aber doch noch eine Chance geben wollt, könnt ihr ihn euch jetzt für gerade einmal 1,99 Euro schnappen.

Homefront: The Revolution jetzt stark reduziert im Xbox-Store

In Homefront: The Revolution formiert sich in Philadelphia eine Widerstandsbewegung gegen die Besatzungsmacht. Ihr schließt euch der Guerilla-Gruppe an und kämpft mit allen Mitteln gegen die feindliche Armee. Dabei müsst ihr euch in den zerstörten Straßen der Stadt offene Gefechte liefern sowie geheime Sabotage- und Infiltrations-Manöver durchführen.

Schaut euch hier den Trailer zu Homefront: The Revolution an:

Homefront: The Revolution - Ankündigungstrailer

Der Open-World-Shooter bietet euch sowohl eine Einzelspieler-Kampagne als auch die Möglichkeit, mit bis zu vier Spielern im Online-Koop zusammen den Aufstand anzuzetteln. Wenn es euch jetzt in Fingern jucken sollte, dann könnt ihr euch Homefront: The Revolution für nur 1,99 Euro statt 19,99 Euro im Xbox-Store sichern. Das Angebot läuft noch bis zum 7. August und minimiert das Risiko angesichts der mäßigen Kritiken des Shooters deutlich.

Xbox-Charts: Shooter-Hits hoch im Kurs

Während Homefront: The Revolution momentan noch nicht in den Xbox-Charts auf sich aufmerksam machen kann, kommen Shooter-Fans dort dennoch voll auf ihre Kosten. In den Top 10 der Bestseller dominieren bereits seit einiger Zeit mehrere betagte Call-of-Duty-Spiele. Abgesehen von Activisions Shooter-Reihe erfreuen sich auf der Microsoft-Plattform auch The Crew 2, Red Dead Redemption 2 und Remnant 2 großer Beliebtheit.

