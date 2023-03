Im Xbox-Store klettert das Family-Bundle von EA die Topseller-Charts hinauf. Aktuell könnt ihr euch damit gleich drei Games für nur 4 Euro schnappen – das Paket ist derzeit um 90 Prozent im Preis reduziert.

EA Family Bundle für 4 Euro im Xbox-Store

Das EA Family Bundle besteht aus drei Spielen, die ab 6 und 12 Jahren freigegeben sind und drei völlig unterschiedliche Genres bieten: Need for Speed, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 und Unravel. Somit kommen bei dem Paket Renn-Fans ebenso wie Freunde von Third-Person-Shootern und Puzzle-Abenteuern auf ihre Kosten – und zwar zu einem echten Spitzenpreis, denn die drei Games kosten zusammen derzeit nur 3,99 Euro.

Xbox-Deal: Diese 3 Spiele sind im EA-Bundle enthalten

In Need for Speed von 2015 könnt ihr wieder in die Bleifuß-Welt des Raser-Franchises eintauchen und an urbanen Wettrennen teilnehmen. Schauplatz ist dieses Mal Ventura Bay, eine fiktive Stadt in Kalifornien, die ihr bei verschiedenen Herausforderungen und Wettbewerben kennenlernen könnt.

Schaut euch hier den Trailer zu Need for Speed an:

Need for Speed - Gamescom 2015 Trailer

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 nimmt die Kreaturen des beliebten Tower-Defense-Games und verfrachtet sie in einen knallbunten Multiplayer-Shooter. Ihr könnt das überdrehte Spiel online mit Freunden oder auf dem heimischen Bildschirm im Split-Screen zusammen zocken.

Schaut euch hier den Trailer zu Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 an:

Plants vs. Zombies - Garden Warfare 2: Der Launch-Trailer

In Unravel übernehmt ihr die Kontrolle über Yarny, eine lebendig gewordene Garn-Puppe, die auf der Suche nach den Erinnerungen einer alten Frau ist. Das berührende Puzzle-Spiel in 2D-Optik kombiniert Physikrätsel mit Jump-’n’-Run-Elementen.

Schaut euch hier den Trailer zu Unravel an:

Unravel Official Story Trailer

Im Xbox-Store könnt ihr euch die drei Spiele im Bundle jetzt für 3,99 Euro statt 39,99 Euro schnappen – damit spart ihr satte 90 Prozent. Das Angebot ist noch bis zum 13. März 2023 gültig.

Lust auf noch mehr Spiele-Tipps für eure Xbox? In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 7 Game-Pass-Geheimtipps, die ihr unbedingt ausprobieren solltet:

