Ein skurril-chaotisches Koop-Game mausert sich im Xbox-Store gerade zu einem der überraschendsten Bestseller überhaupt. Das Party-Spiel Who’s Your Daddy krabbelt dank eines Rabatts in die Top 5 der Topseller-Charts.

Die Xbox-Community befindet sich offenbar im Baby-Fieber, denn in den Bestseller-Charts der Plattform sorgt aktuell das kuriose Koop-Spektakel Who’s Your Daddy für jede Menge Chaos. Das Spiel ist momentan auf 3 Euro reduziert und schnappt sich damit den fünften Platz in den Xbox-Charts.

Who’s Your Daddy landet Überraschungs-Erfolg im Xbox-Store

In Who’s Your Daddy geht es auf der einen Seite darum, als Baby in einem Haus so viel Schaden wie möglich anzurichten und euch dabei idealerweise selbst in große Gefahr zu begeben. Auf der anderen Seite müsst ihr als überforderter Vater versuchen, euren wildgewordenen Sprössling einzufangen und vor katastrophalen Konsequenzen zu schützen.

Who’s Your Daddy ist ein Party-Spiel und kann entweder online mit bis zu 8 Spielern oder im lokalen Split-Screen zu viert gezockt werden. Somit könnt ihr auch mit mehreren Babys und verzweifelten Elternteilen gleichzeitig zocken. Das turbulente Koop-Game hat bereits einige Xbox-Besitzer von sich überzeugt und weist im Store eine sehr gute Wertung von 4,4 von 5 möglichen Sternen auf. Mit dem aktuellen Rabatt könnt ihr euch den Überraschungs-Hit derzeit für 2,99 Euro statt 9,99 Euro sichern. Das Angebot läuft noch bis zum 30. Januar.

Xbox-Charts: Weiteres Koop-Highlight im Angebot

Dass es Who’s Your Daddy in die Xbox-Charts geschafft hat, ist bereits bemerkenswert genug, aber gleichzeitig findet sich mit A Way Out ein weiteres Koop-Spiel in den Top 5 – das spannende Prison-Break-Abenteuer kostet derzeit ebenfalls nur 3 Euro. Den Rest der Top 5 machen FIFA 23, GTA 5 und Red Dead Redemption 2 unter sich aus. (Quelle: Xbox)

Bizarr geht es bei Xbox übrigens auch außerhalb der Charts zu – kürzlich wurde die Xbox Series X|S wegen eines neuen Features auf groteske Weise von Politikern attackiert.

