Xbox chancenlos: Die PS5 liegt uneinholbar vorn

Schon lange war klar, dass die PlayStation 5 erfolgreicher ist als die Xbox Series X|S. Die Kluft zwischen den Konsolen wird allerdings immer größer. Ein Branchen-Insider macht klar, wie schlimm es für Microsoft steht.

PS5 vs. Xbox Series X|S: So viel besser verkauft sich die Sony-Konsole

Der Xbox geht es nicht gut. Die Microsoft-Konsole verkauft sich deutlich schlechter als die PlayStation 5. Branchen-Analyst Daniel Ahmad teilt auf X (früher Twitter) jetzt seine Analyse zum Sonys Jahresbericht, der auch Rückschlüsse zur Konkurrenz zulässt.

Sony hat demnach bis zum 31. März 2024 ganze 59,2 Millionen PS5-Konsolen verkauft. Damit ist die neue PlayStation etwa auf dem Stand der PS4. Die Vorgängerkonsole hat im gleichen Zeitraum 60 Millionen Konsolen verkauft. Trotzdem hat die PS5 das angepeilte Jahresziel verfehlt. Sony rechnet außerdem damit, dass Verkäufe ab jetzt weiter zurückgehen werden.

Die Konkurrenz kann von solchen Zahlen nur träumen. Ahmad führt weiter aus, dass Sony im letzten Quartal 4,5 Millionen PS5-Konsolen verkauft hat. Das seien fünfmal so viele, wie die Xbox im gleichen Zeitraum erreichen konnte. Microsoft selbst hat bereits zugegeben, dass Hardware-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen sind.

Xbox fällt immer weiter hinter die PS5 zurück

Ahmad stellt weiter klar, dass die Lage trotzdem nicht ganz so düster ist. Im Juli 2023 hatte Microsoft noch verkündet, insgesamt 21 Millionen Exemplare der Xbox Series X|S verkauft zu haben. Wenig später zog Sony nach und gab den Meilenstein von 40 Millionen verkauften PS5-Konsolen bekannt. In den letzten Monaten hat sich die Lage für den Xbox-Hersteller allerdings dramatisch verschlechtert. Eine Aufholjagd scheint in weite Ferne gerückt zu sein.

Bisher waren mittelmäßige Erfolge beim Konsolenverkauf kein Weltuntergang für die Xbox. Immerhin hat der Game Pass ordentlich Gewinn gemacht. Jetzt hat Microsoft allerdings damit begonnen, einige Xbox-Entwicklerstudios zu schließen, die ja eigentlich an neuen Hits für das Spiele-Abo arbeiten sollten.

