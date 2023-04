In den Xbox-Bestsellern können auch etwas ältere Spiele immer wieder mal ein Comeback feiern. Auch Ubisofts Taktik-Shooter Ghost Recon Breakpoint, der inzwischen rund 4 Jahre alt ist, hat sich wieder in die Top 10 geschlichen. Doch das dürfte vor allem an einer fetten Rabattaktion liegen.

Ghost Recon: Breakpoint Facts

Xbox-Charts: Ghost Recon Breakpoint ist wieder in der Top 10

FIFA 23, Dead Island 2, Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – auch in den Xbox-Charts findet ihr meist die üblichen Verdächtigen. Doch immer wieder schleichen sich Games in die Bestseller-Liste, die schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel haben.

Neben dem ehemals indizierten ersten Teil der Dead-Island-Saga feiert Ubisofts Taktik-Shooter Ghost Recon Breakpoint ein kleines Comeback. Das Open-World-Spiel macht es sich zum aktuellen Zeitpunkt auf dem neunten Platz der Bestseller-Hits bequem und liegt damit nur knapp hinter dem Rockstar-Dauerbrenner GTA 5 (Quelle: Microsoft Store).

Doch woher stammt das Interesse am Taktik-Shooter von Ubisoft? Das dürfte vor allem an der aktuell laufenden Rabattaktion liegen. Denn bis zum 27. April 2023 kostet Ghost Recon Breakpoint im Xbox-Store nur 10,49 Euro statt 69,99 Euro – das entspricht einem Rabatt von rund 85 Prozent.

Ghost Recon Breakpoint: Launch Trailer

Für wen lohnt sich Ghost Recon Breakpoint?

In unserem GIGA-Test blieb Ghost Recon Breakpoint hinter den Erwartungen zurück. Vor allem die gigantische, dafür aber inhaltsleere Spielwelt und das überflüssige Loot-System stießen uns damals sauer auf.

Wer jedoch eine feste Freundesgruppe hat, die sich auf den Shooter einlassen würde, kann damit einige spaßige Feierabende verbringen. Eine Gameplay-Offenbarung oder eine besonders interessant erzählte Geschichte solltet ihr jedoch zu keiner Zeit erwarten. Für 10,49 Euro könnt ihr euch den Kauf aber mal durch den Kopf gehen lassen – vor allem, wenn ihr schon dem direkten Vorgänger Ghost Recon Wildlands etwas abgewinnen konnte.

