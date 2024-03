Xbox-Community läuft Sturm gegen PS5-Release von Mittelalter-Hit

Die Xbox-Community fühlt sich schlecht behandelt – der PS5-Release des Mittelalter-Spiels Pentiment sorgt diese Woche für jede Menge Frust. Insbesondere ein kleines Detail bringt die Gamer auf die Palme.

Pentiment: Xbox-Game erscheint auf PS5 und Nintendo Switch

Wie Xbox vor ein paar Wochen angekündigt hat, landet das charmante Mittelalter-Spiel Pentiment in Kürze auch auf den Konsolen der Konkurrenz. Nach seinem Release am 15. November 2022 war das Game von Entwickler Obsidian bislang nur auf den Xbox-Konsolen und dem PC verfügbar, doch am 22. Februar 2024 erschien es auf der Switch und am 19. März folgt die Veröffentlichung auf der PS4 und PS5.

Schaut euch hier den Trailer zu Pentiment an:

Pentiment: Official Launch Trailer

Mittelalter-Spiel sorgt für Ärger in der Xbox-Community

Obwohl die Xbox-Community somit ausreichend Zeit hatte, sich seelisch auf den Port vorzubereiten, sorgt dieser nun wegen zwei Details doch noch für Ärger bei den Fans auf Twitter. In erster Linie regen sich Kommentatoren darüber auf, dass das Spiel knapp anderthalb Jahre lang keine physische Edition erhalten hat und diese erst mit dem Release auf der Switch und PlayStation nachgereicht wurde.

Während diese Beschwerde noch ziemlich nachvollziehbar erscheint, sorgt der zweite Kritikpunkt für etwas mehr Kopfschütteln – Xbox-Gamer lassen sich ebenfalls darüber aus, dass die Xbox-Version in Obsidians Tweet hinter der Switch und PS5-Version steht und somit kaum zu sehen ist. Die Symbolik des Bilds ist für manche mehr, als sie ertragen können.

Die PS5 steht ganz vorne im Mittelpunkt. (Twitter-User Zuby_Tech)

Xbox an dritter Stelle. Selbst Obsidian und Xbox priorisieren nicht mal ihre eigenen Produkte. (Twitter-User S_nowblade)

Wir leben in der Timeline, wo Xbox-Spiele erst auf der PS5 erscheinen müssen, um eine physische Version zu erhalten. (Twitter-User ALuxsa)

Pentiment ist übrigens im Game Pass enthalten – hier sind 7 Geheimtipps, die ihr im Xbox-Abo ausprobieren solltet:

