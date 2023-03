In der Xbox-Community sorgt derzeit ein merkwürdiger Controller-Befall für jede Menge Rätselraten. Ein Spieler hat auf Reddit ein Bild von seinem Gamepad gepostet, das aussieht, als wäre es vom Cordyceps-Pilz aus The Last of Us infiziert worden.

Xbox Series X Facts

Xbox: Controller weist ekligen Befall auf

Was ist mit diesem Controller passiert? Ein Xbox-Besitzer hat sich mit dieser Frage an die Community auf Reddit gewendet – und sein Bild sorgt für einige wilde Theorien. Auf der Rückseite des Gamepads scheint sich eine Art Geflecht auszubreiten, das bei den Kommentaren unter dem Thread die Alarmglocken schrillen lässt.

Xbox: Reddit-Community rätselt über Gamepad

Der Xbox Elite Controller von Nutzer Prestigious-Form4496 hat ohne Zweifel bereits bessere Zeiten gesehen, aber was genau hat die merkwürdige Verunstaltung des Gamepads ausgelöst? Die Rückseite sieht aus, als würde sie unter akutem Pilzbefall leiden, doch neben dem unaufhaltsamen Cordyceps aus dem Universum von The Last of Us spekuliert die Community, dass es sich möglicherweise entweder um ausgetretene Batterie-Säure, Elektrolyse nach einem Stromschlag oder eine Reaktion des Plastiks mit bestimmten chemischen Säuberungs- oder Desinfektionsmitteln handeln könnte. Auch Schweißfinger werden als Begründung angeführt.

Laut dem Nutzer lässt sich die merkwürdige Substanz vom Controller abkratzen. Ob er das Gamepad weiterhin verwendet, sagt er nicht, doch einige Kommentatoren raten in jedem Fall dringend davon ab.

„Ehrlich gesagt, das sieht wie ein Batterie-Leck für mich aus. Falls die Batteriesäure wirklich austreten sollte, würde ich dir empfehlen, den Controller sofort wegzuschmeißen und zu ersetzen. Kaputte Lithium-Ionen-Akkus können sehr gefährlich sein.“ ( Reddit-User CN122 )

) „Ich vermute, irgendwas an deinen Händen hat mit dem Schutzmaterial reagiert. Vermutlich ein Händedesinfektionsmittel oder so.“ ( Reddit-User Shawn_purdy )

) „Ich würde das, ohne zu wissen, was es ist, ohne Handschuhe nicht anfassen.“ (Reddit-User brokenmessiah)