Ein Xbox-Gamer hat auf Reddit einen Trick verraten, den viele in der Community noch nicht kannten. Der clevere Kniff verbessert das Navigieren auf den Menü-Bildschirmen der Xbox Series X|S und lässt es weniger ruckelig erscheinen.

Xbox-Fan entdeckt Dashboard-Trick

Beim Scrollen durch das Xbox-Dashboard fällt auf, dass nach der ersten Kachel stets eine kleine Pause entsteht – die Navigation über den Start-Bildschirm der Xbox Series X|S kann somit ruckelig wirken. Ein Spieler hat nun entdeckt, dass das Scrollen mit einem kleinen Controller-Trick deutlich glatter abläuft.

Controller-Kniff überrascht Xbox-Community

Ein Xbox-Fan hat per Zufall herausgefunden, wie das Scrollen auf dem Dashboard der Xbox Series X|S ohne Ruckeln vonstatten geht – indem bei der Navigation mit dem linken Analog-Stick oder dem D-Pad zusätzlich der rechte Analog-Stick in eine beliebige Richtung gedrückt wird. In seinem Video zeigt Reddit-User dashKay den klaren Unterschied im Ergebnis.

Viele Kommentatoren zeigen sich unter dem Post überrascht und fasziniert von dem Trick, der ihrer Einschätzung nach vermutlich nicht absichtlich integriert wurde. Stattdessen könnte es laut ihnen daran liegen, dass der zweite Input über den rechten Stick die vorgesehene Pause beim Scrollen quasi überschreibt. Laut einigen Usern funktioniert dieser Trick in vielen anderen Menüs ebenso, nicht nur auf dem Xbox-Dashboard, sondern auch in Spielen. Für Gamer, die einen defekten Controller mit Stick-Drift besitzen, kann der Trick allerdings auch nach hinten losgehen, weil die Navigation durch das Menü somit jedes Mal ungewollt beschleunigt wird.

„Das ist ziemlich nützlich, aber wenn der Stick-Drift zu übel ist, dann wird es mit der Präzision irgendwann schwierig.“ ( Reddit-User HALO-there-new )

) „Das funktioniert quasi in fast jedem Menü auf die eine oder andere Art. Wenn ihr schneller durch eure Games oder Items im Inventar scrollen wollt, haltet 2 Sticks oder Tasten gleichzeitig. Manchmal ist es das D-Pad mit dem linken Stick, manchmal der rechte Stick mit dem linken Stick-“ ( Reddit-User yummycrabz )

) „Das wusste ich noch nicht, aber es ist echt praktisch. Danke.“ (Reddit-User -auguri-)

Wer hat im Konsolen-Konkurrenzkampf die Nase vorn? Wir vergleichen für euch die PS5 und die Xbox Series X im Video:

