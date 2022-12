Der Dezember ist da und Besitzer des Game Pass können sich wieder über eine neue Flut an Spielen freuen. Auf Xbox-Konsolen und PC erwartet euch unter anderem Baustein-Spaß mit Lego Star Wars und emotionale Zombie-Action.

Xbox Series X Facts

Der Game Pass ermöglicht euch den Zugriff auf Hunderte Spiele. Allerdings ist das Angebot für Xbox Series X|S und PC nicht immer gleich. Mitte und Ende jeden Monats nehmen einige Spiele ihren Abschied. Dafür bekommt ihr aber auch regelmäßig Nachschub.

Alle neuen Spiele im Game Pass

Diese Woche werden noch einige weitere Spiele zum Game Pass hinzugefügt, auf die sich Abonnenten freuen können. Jetzt sofort könnt ihr mit The Walking Dead: The Final Season loslegen. Das Adventure erzählt das finale Abenteuer von Clementine in der Zombie-Welt. Am 6. Dezember folgt dann Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Der neuste Teil der beliebten Lego-Reihe bietet zahlreiche Charaktere und die Geschichte aller neun Episoden aus einer Galaxis weit, weit entfernt.

Schaut euch hier die komplette Liste an neuen Spielen im Game Pass an:

The Walking Dead: The Final Season (ab sofort verfügbar)

Eastward (ab sofort verfügbar)

Totally Reliable Delivery Service (ab sofort verfügbar)

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga (ab 6. Dezember verfügbar)

Hello Neighbor 2 (ab 6. Dezember verfügbar)

Chained Echoes (ab 8. Dezember verfügbar)

Metal: Hellsinger (ab 8. Dezember verfügbar)

High On Life (ab 13. Dezember verfügbar

Potion Craft (ab 13. Dezember verfügbar)

Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (ab 15. Dezember verfügbar)

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (ab 15. Dezember verfügbar)

Diese Spiele verschwinden aus dem Game Pass:

Aliens: Fireteam Elite (15. November)

Breathedge (15. November)

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (15. November)

Firewatch (15. November)

Lake (15. November)

One Piece: Pirate Warriors 4 (15. November)

Neoverse (15. November)

Race with Ryan (15. November)

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (15. November)

Rory Mcllroy PGA Tour (15. November)

Transformers: Battlegrounds (15. November)

Diese Spiele dürft ihr im November nicht verpassen:

9 Must Plays im November 2022 – Das Spielejahr kommt richtig in Fahrt Abonniere uns

auf YouTube

Xbox Series X und Game Pass kaufen

Noch keine Xbox Series X? Die besten Deals für Microsofts neue Konsole haben wir in einem Sammelartikel zusammengefasst. Für Xbox-Konsolen und PC kostet der Game Pass 9,99 Euro im Monat. Der Game Pass Ultimate ist mit 12,99 Euro im Monat noch etwas teurer (im Microsoft Store ansehen).