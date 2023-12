Xbox Game Pass bald kostenlos? Nur mit einem großen Haken

Der Xbox Game Pass bietet den Spielern für eine Gebühr Zugriff auf hunderte Spiele und weitere Features. Microsofts Gaming-CFO Tim Stuart soll nun angedeutet haben, dass es bald eine Alternative zum Zahlen geben könnte, Spieler müssten dafür allerdings mit Werbung leben.

Xbox Facts

Xbox Game Pass: Arbeitet Microsoft an neuem Modell?

Den Xbox Game Pass von Microsoft gibt es in verschiedenen Modellen. Diese bieten gegen eine monatliche Gebühr und je nach Modell Mitgliederangebote und Rabatte, Online-Multiplayer und hunderte Spiele für PC, Konsolen und Cloud. Letzteren Punkt scheint Microsoft weiter ausbauen zu wollen (Quelle: Xbox).

Jüngste Andeutungen von Microsofts Gaming-CFO Tim Stuart können darauf schließen lassen, dass Microsofts Roadmap einschließt, künftig kostenloses Game-Streaming über xCloud im Tausch gegen Werbeeinschaltungen anzubieten. Hier könnten sogar schon konkrete Pläne vorliegen. Stuart bezieht sich beispielsweise auf Regionen wie Afrika, Indien und Südostasien, in denen die jüngere Bevölkerung zwar mobile Geräte besitzen würden, selten aber Spielekonsolen.

„Wir können also mit unseren eigenen Geschäftsmodellen einsteigen und sagen… Es gibt Millionen und Abermillionen von Spielern, die wir dort nie hätten ansprechen können, und jetzt können wir mit unseren Geschäftsmodellen einsteigen“, so Stuart.

Er soll allerdings nicht der Einzige sein, der bereits offen über diese Möglichkeit spricht. Die Seite Tweak Town berichtet, davon gehört zu haben, wie Xbox-Präsidentin Sarah Bond über Themen wie Werbung und das Angebot von ‚Slices of Gameplay‘ für Xbox-Nutzer gesprochen habe. (Quelle: TweakTown)

In diesem Video erklären wir euch, was ihr bei Abo-Diensten für euer Geld bekommt:

Switch Online, Xbox Game Pass und PS Plus – das bieten euch die Abo-Dienste Abonniere uns

auf YouTube

Xbox Cloud Gaming: Grund zur Besorgnis bei der CMA

Die britische Aufsichtsbehörde (CMA) hat der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft am Ende zugestimmt, allerdings wurde das Cloud-Angebot mit großer Skepsis angesehen und im Falle von Activision Blizzard auch ordentlich geregelt. In der vollständigen Erklärung wurde festgehalten, dass der Erwerb von Activision Blizzard, Inc. durch die Microsoft Corporation unter der Bedingung genehmigt wird, dass die Cloud-Streaming-Rechte von Activision außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums vor dem Abschluss des Geschäfts verkauft werden (Quelle: CMA).

In diesem Fall würde sich Xbox vor allem auf andere Länder konzentrieren, doch ob Microsoft tatsächlich an einem neuen Modell vom Xbox Game Pass arbeitet, ist nicht bekannt, auch nicht, wie dieser am Ende wirklich aussehen könnte.