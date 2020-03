Xbox Game Pass: Welche Spiele im März dazu kommen, welche gehen müssen

Der Xbox Game Pass wird mit neuen Titeln für die Konsolen und den PC erweitert. Manche davon sind bereits in der Bibliothek vorhanden, andere kommen in den nächsten Tagen hinzu. Wir haben eine Übersicht für euch zusammengestellt.

Microsoft stellt für Abonnenten des Xbox Game Pass regelmäßig neue Spiele zur Verfügung. Diese stehen für einen bestimmten Zeitraum zum Download bereit und können ausgiebig gespielt werden. Hin und wieder müssen Spieler aber auch gehen.

Wir fassen für euch zusammen, was da ist, was kommt und was gehen muss.

Was neu ist oder noch kommt

Für den PC:

The Surge 2 – 18. März 2020

Bleeding Edge – 24. März 2020

Astrologaster – Erscheint „in Kürze“

Power Rangers: Battle for the Grid – Erscheint „in Kürze“

Für die Konsolen:

Ace Combat 7: Skies Unknown – 19. März 2020

Kona – 19. März 2020

The Surge 2 – 19. März 2020

Bleeding Edge – 24. März 2020

Power Rangers: Battle for the Grid – 26. März 2020

Diese Spiele werden in Kürze gehen

PC:

Battle Chef Brigade

Cities: Skylines

Kingsway

Operencia: The Stolen Sun

Orwell: Keeping an Eye on You

Vampyr

Konsolen:

Borderlands: The Handsome Collection

Cities: Skylines

The Golf Club 2

LEGO Worlds

Operencia: The Stolen Sun

Vampyr

Originalbeitrag vom 5. März 2020 um 12:41 Uhr:

Xbox Game Pass: Diese PC-Spiele kommen im März hinzu

Microsoft hat die kommenden PC-Spiele für den Xbox Game Pass angekündigt. Neben Ori and the Will of Wisps stehen damit in Kürze vier weitere Titel zum Download bereit.

Noch immer befindet sich der Xbox Game Pass für den PC in der Beta-Phase. Nichtsdestotrotz ist die vorhandene Spielebibliothek bereits ordentlich gefüllt und bekommt regelmäßigen Zuwachs. In Kürze erscheinen fünf neue Titel, welche die Auswahl noch vielfältiger machen sollen.

Ab dem 11. März steht Ori and the Will of Wisps zum Download zur Verfügung. Die weiteren Titel sollen danach folgen.

Ori and the Will of Wisps

Lord of the Rings: Adventure Card Game

Mother Russia Bleeds

Pikuniku

Train Sim World 2020

Originalmeldung vom 19. Februar 2020 um 13:18 Uhr:

Xbox Game Pass: Diese Spiele kommen in Kürze dazu

Microsoft hat die neuen Spiele für den Xbox Game Pass bekannt gegeben, damit werden in den kommenden Tagen frische Titel für PC und die Konsole hinzugefügt. Diese stehen den Abonnenten dann zum Download zur Verfügung.

Der Xbox Game Pass befindet sich noch in der Beta-Phase, doch das Angebot der Spiele kann sich schon durchaus sehen lassen. Von Indie-Spielen bis zu AAA-Titeln kann man dort alles finden. Das Angebot wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert und während einige Titel gehen müssen, kommen einige Neue hinzu.

Microsoft hat nun die neuen Spiele für den Xbox Game Pass bekannt gegeben. Zu den Highlights gehören dieses Mal Titel wie Wasteland Remastered und Kingdom Hearts 3, der aktuelle Ableger des Disney-Rollenspiels von Square Enix. Ab dem 24. März können sich die Abonnenten zusätzlich auf das Online-Kampfspiel Bleeding Edge freuen.

Altes geht, Neues kommt

In den kommenden Tagen warten auf die Abonnenten zahlreiche neue PC- und Konsolenspiele, die ab dem 20. Februar nach und nach zum Angebot hinzugefügt werden. Sieben Titel verlassen die Spielebibliothek wiederum. Wir haben alles für euch zusammengefasst:

Konsolen-Spiele

20. Februar:

Ninja Gaiden 2

25. Februar:

Kingdom Hearts 3

Two Point Hospital

Wasteland Remastered

26. Februar:

Yakuza 0

27. Februar:

Jackbox Party Pack 3

PC-Spiele

Indivisible

Reigns: Game of Thrones

Two Point Hospital

Wasteland Remastered

Yakuza 0

Diese Spiele verlassen das Angebot: