Im Rahmen eines Blogeintrags erwähnte Microsoft, dass der Game Pass inzwischen 25 Millionen Abonnenten für sich gewinnen konnte – ein voller Erfolg für die Gaming-Sparte des Riesenkonzerns. Doch wie steht es um die Alternative aus dem PlayStation-Lager? Sollte Sony sich langsam Sorgen machen?

Meilenstein für Xbox Game Pass: 25 Millionen Abonnenten erreicht

Im Hause Xbox knallten vor Kurzem wahrscheinlich die Sektkorken. Denn wie aus einem offiziellen Blogeintrag hervorgeht, steht Microsoft anscheinend in Verhandlung mit Activision Blizzard und wird den Konzern voraussichtlich im Laufe des Fiskaljahres 2023 übernehmen.

Doch nicht nur das dürfte Anlass zur Freude gewesen sein. Denn wie aus dem gleichen Eintrag ebenfalls hervorgeht, hat Microsoft es geschafft, mit dem Xbox Game Pass einen wichtigen Meilenstein zu erreichen: Mehr als 25 Millionen Abonnenten nutzen den Service aktuell laut den Aussagen des Unternehmens (Quelle: Microsoft). Zur Einordnung: Im April 2020 waren es nur knapp 10 Millionen, im Januar 2021 immerhin schon 18 Millionen zahlende Nutzer. Microsoft hat es also geschafft, innerhalb des letzten Jahres die Anzahl der Game-Pass-Abonnenten um mehr als ein Drittel zu steigern (Quelle: Statista).

Was bedeutet die Übernahme von Activision Blizzard für euch Gamer? Wir haben im Video die wichtigsten Eckpunkte für euch zusammengefasst:

PlayStation Plus: Wie schlägt sich der Game Pass gegen Sonys Abo-Service?

Obwohl Xbox es geschafft hat, innerhalb der letzten Jahre eine echte Aufholjagd zu starten, sind sie noch sehr weit von den aktuellen Abonnement-Zahlen von PlayStation Plus entfernt. Im September 2021 abonnierten 47,2 Millionen PlayStation-Spieler den Service, also knapp die doppelte Anzahl an Nutzern im Vergleich zum Xbox Game Pass.

Auf seinem Erfolg ausruhen sollte sich Sony jedoch trotzdem nicht. Denn ein Blick in die Statistik zeigt, dass der Xbox Game Pass im gleichen Zeitraum deutlich mehr neue Nutzer gewinnen konnte als PlayStation Plus. Vor allem in den letzten anderthalb Jahren scheint der PlayStation-Service an seine Wachstumsgrenze gestoßen zu sein. Im Juni 2020 wären nämlich bereits 45 Millionen Nutzer Teil des Abo-Services (Quelle: Statista).

Sollte es Xbox also schaffen, die Nutzeranzahl des Game Pass weiterhin so schnell zu erhöhen, könnte das Unternehmen schon bald zum direkten Konkurrenten aufgeschlossen haben. Zumal die Übernahme von Activision Blizzard dem Game Pass auch nochmal einen heftigen Boost verleihen könnte. Wir sind gespannt, wie Microsoft und Sony ihre Karten in den kommenden Monaten ausspielen.