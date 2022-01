Game-Pass-Abonnenten können sich nächste Woche auf einen echten Knaller freuen. Eine gefeierte Stealth-Trilogie ist ab dem 20. Januar im Komplett-Paket zu haben, inklusive einiger aufregender und brandneuer Updates.

Studio IO Interactive hat neue Pläne zu der ausgezeichneten Hitman-Trilogie veröffentlicht. Die Stealth-Games mit Agent 47 erhalten eine Vielzahl an Updates und neuen Spiel-Modi, sowie VR-Unterstützung für den PC. Game-Pass-Abonnenten können das umfangreiche Gesamtpaket direkt ab dem Release am 20. Januar gratis zocken.

Hitman-Trilogie: Stealth-Hit schon nächste Woche verfügbar

Mit der Hitman-Trilogie erhalten Game-Pass-Abonnenten am nächsten Donnerstag drei hervorragende Stealth-Abenteuer, in denen sie Agent 47 durch riesige Sandbox-Level führen und Zielpersonen mit viel Geschick und Tücke ausschalten können. Während die drei Spiele bisher nur einzeln verkauft wurden, erscheinen sie nun zum ersten Mal in einer praktischen Trilogie-Fassung.

Schaut euch hier den Reveal-Trailer zum neuen Hitman-3-Content an:

Hitman 3: Year 2 Reveal-Trailer

Passend zum neuen Release hat Entwickler IO Interactive zudem noch eine ganze Wagenladung an Ingame-Neuerungen präsentiert, mit denen Jahr 2 von Hitman 3 gefeiert wird – darunter neue Maps, neue Spiel-Modi und Herausforderungen. Beispielsweise müssen im Freelancer-Modus nacheinander unterschiedliche Ziele in wechselnden Lokalitäten beseitigt werden. Ausrüstung kann in dem Modus von Ort zu Ort mitgenommen werden, wird im Todesfall jedoch verloren.

Xbox Game Pass: Starker Start 2022

Der Release der Hitman-Trilogie reiht sich in das bemerkenswerte Angebot zum Jahresbeginn für Xbox-Game-Pass-Abonnenten ein. Mit Hits wie Outer Wilds und der Mass Effect: Legendary Edition konnten sich Gamer diesen Monat bereits über preisgekrönte Spiele mit umfangreicher Laufzeit freuen. Und damit nicht genug: Zusätzlich wird diesen Monat auch noch Rainbow Six: Extraction als Day-One-Release dem Service hinzugefügt – ebenfalls am 20. Januar.

