Der Xbox Game Pass beliefert euch regelmäßig mit neuen Spielen. Zum aktuellen Zeitpunkt hat Microsoft allerdings nicht verraten, welche neuen Games zum Abo-Service dazustoßen werden. Wir wissen aber bereits, welche Spiele schon bald ihren Abschied nehmen. Darunter ist ein besonders Highlight, das ihr unbedingt zocken solltet, bevor es weg ist.

Der Game Pass ermöglicht euch den Zugriff auf Hunderte Spiele. Allerdings ist das Angebot für Xbox Series X|S und PC nicht immer gleich. Mitte und Ende jeden Monats nehmen einige Spiele ihren Abschied. Dafür bekommt ihr aber auch regelmäßig Nachschub.

Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele

Der Game Pass für Xbox und PC wird mehrmals im Monat um neue Spiele erweitert. Die Games für die zweite Dezember-Hälfte sind aktuell allerdings noch nicht bekannt. Der letzte Monat des Jahres 2022 hat allerdings bereits einige Highlights hervorgebracht.

Schaut euch hier die komplette Liste an neuen Spielen im Game Pass an:

The Walking Dead: The Final Season (ab sofort verfügbar)

Eastward (ab sofort verfügbar)

Totally Reliable Delivery Service (ab sofort verfügbar)

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga (ab sofort verfügbar)

Hello Neighbor 2 (ab sofort verfügbar)

Chained Echoes (ab sofort verfügbar)

Metal: Hellsinger (ab sofort verfügbar)

High On Life (ab sofort verfügbar)

Potion Craft (ab sofort verfügbar)

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (ab sofort verfügbar)

Ende Dezember verschwinden auch wieder einige Spiele aus dem Game Pass. Ein besonderer Geheimtipp unter ihnen ist Outer Wilds. Das auf den ersten Blick unscheinbare Indie-Game lässt euch ein ganzes Sonnensystem erkunden und seine Geheimnisse erforschen. Jedes weitere Wort wäre allerdings schon ein Spoiler. In unserem GIGA-Test haben wir Outer Wilds mit 10 von 10 Punkten bewertet. Es lohnt sich also, jetzt noch euer Weltraum-Abenteuer zu beginnen, bevor das Spiel am 31. Dezember aus dem Abo-Service entfernt wird.

Diese Spiele verschwinden aus dem Game Pass:

Embr (31. Dezember)

The Pedestrian (31. Dezember)

Gorogoa (31. Dezember)

Outer Wilds (31. Dezember)

Secret Neighbor (31. Dezember)

Scarlet Nexus (31. Dezember)

Tropico 6 (31. Dezember)

Immortal Realms: Vampire Wars (31. Dezember)

Diese Spiele dürft ihr im Dezember nicht verpassen:

Xbox Series X und Game Pass kaufen

Noch keine Xbox Series X? Die besten Deals für Microsofts neue Konsole haben wir in einem Sammelartikel zusammengefasst. Für Xbox-Konsolen und PC kostet der Game Pass 9,99 Euro im Monat. Der Game Pass Ultimate ist mit 12,99 Euro im Monat noch etwas teurer (im Microsoft Store ansehen).