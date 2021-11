Microsoft arbeitet weiter am Xbox Game Pass und hat nun ein Upgrade für eines der besten Features des Gaming-Services präsentiert: Mit dem Clarity Boost soll an der Grafik gedreht werden, doch die Unterschiede sind auf den ersten Blick gar nicht so einfach zu entdecken.

Cloud Gaming gehört zu den Top-Features, die im Xbox Game Pass integriert sind. Microsoft dreht nun an den Grafik-Stellschrauben und versucht, die visuelle Performance beim Streaming zu verbessern. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen nun den Clarity Boost präsentiert – der Qualitätssprung ist jedoch recht subtil.

Xbox Game Pass: Clarity Boost für bessere Stream-Grafik

Das Clarity-Boost-Feature soll die Grafik vom Cloud Gaming mit dem Xbox Game Pass aufpeppen und insbesondere Texturen detaillierter und realistischer darstellen. Der Grafik-Boost wird dabei laut dem offiziellen Xbox-Blog-Post vonseiten des Browsers aus aktiviert wird – und somit ist es zumindest zunächst nur auf Microsofts Edge Canary Browser verfügbar. Ob die Funktion in Zukunft auch bei Chrome, Firefox und anderen Anbietern verfügbar sein wird, wurde nicht bekanntgegeben. (Quelle: Xbox)

Das Unternehmen hat das neue Feature in einem offiziellen Xbox-Blog-Post vorgestellt und dabei einen Screenshot aus Gears Tactics zum Vergleich geteilt. Der Unterschied zwischen dem linken Bild ohne Clarity Boost und dem Screenshot auf der rechten Seite ist allerdings wirklich minimal. So richtig werden die verbesserten Texturen erst beim Heranzoomen deutlich. Im Detail sehen vor allem der Bart und die Stirn jedoch tatsächlich ein wenig detaillierter aus.

Cloud Gaming: Microsoft arbeitet weiter an Technologie

Auch wenn der Sprung durch den Clarity Boost auf den ersten Blick nicht besonders groß scheint – und beim Spielen mit bewegten Bildern möglicherweise noch schwieriger zu erkennen ist – wird durch die Ankündigung deutlich, dass Microsoft weiter voll und ganz auf den Ausbau der Cloud-Technologie setzt.

Wenn ihr die neue Funktion ausprobieren möchtet, müsst ihr euch nur den Edge Canary Browser herunterladen und überprüfen, dass es sich mindestens um die Version 96.0.1033.0 handelt. Dann könnt ihr über euren Browser Xbox-Cloud-Gaming aufrufen und dort in den weiteren Einstellungen den Clarity Boost aktivieren. Ab 2022 soll das Feature übrigens für alle Microsoft-Edge-User ausgerollt werden.

