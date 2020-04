Xbox Games with Gold: Das sind die kostenlosen Spiele für April 2020

Wie jeden Monat gibt es für Xbox-Besitzer mit aktiver Gold-Mitgliedschaft vier Spiele kostenlos. Diesen Monat geht es gleich zwei Mal auf die Rennstrecke und in zwei fabelhafte Welten.

Erneut hat Microsoft Nachschub für alle Abonnenten des Games with Gold Premium-Dienstes parat, sowohl für die aktuelle Generation der Xbox One und Xbox One X, als auch für den Klassiker Xbox 360. Diese vier Spiele erwarten euch im März 2020.

Das sind die Games with Gold im April 2020

Project Cars 2 für Xbox One – 1. bis 30. April 2020

für Xbox One – 1. bis 30. April 2020 Knights of Pen and Paper Bundle für Xbox One – 16. April bis 15. Mai 2020

Bundle für Xbox One – 16. April bis 15. Mai 2020 Fable Aniversary für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. April 2020

für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. April 2020 Toybox Turbos für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 30 April 2020

Bis zum 15. April bekommt ihr auch noch Shantae: Half-Genie Hero aus den Games with Gold März 2020.

Was ist Xbox Live Gold?

Xbox Live Gold ist ein Abonnement, mit welchem ihr monatlich vier kostenlose Spiele erhaltet und exklusive Rabatte im Xbox-Store erhaschen könnt.

Preise

3 Monate: 19,99 Euro

6 Monate: 29.99 Euro

12 Monate: 59,99 Euro

Sichert euch hier die Xbox Live Gold Mitgliedschaft! *

Das waren die Games with Gold im März 2020

Batman: The Enemy Within - The Complete Season für Xbox One – 1. bis 31. März 2020

für Xbox One – 1. bis 31. März 2020 Shantae: Half-Genie Hero für Xbox One – 16. März 2020 bis 15. April 2020

für Xbox One – 16. März 2020 bis 15. April 2020 Castlevania: Lords of Shadow 2 für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. März 2020

für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. März 2020 Sonic Generations für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 31. März 2020

Außerdem könnt ihr bis zum 29. Februar TT Isle of Man und das allererste Star Wars: Battlefront noch immer aus den Games with Gold Februar bekommen. Ähnliches gilt für Call of Cthullu – das gibt es noch bis zum 15. März.

Das waren die Games with Gold im Februar 2020

TT Isle of Man für Xbox One – 1. bis 29. Februar 2020

für Xbox One – 1. bis 29. Februar 2020 Call of Cthulhu für Xbox One – 16. Februar bis 15. März 2020

für Xbox One – 16. Februar bis 15. März 2020 Fable Heroes für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Februar 2020

für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Februar 2020 Star Wars Battlefront für Xbox One (Abwärtskompatibilität) – 16. bis 29. Februar 2020

Das waren die Games with Gold im Januar 2020

Batman: The Telltale Series für Xbox One – 16. Januar bis 15. Februar 2020

für Xbox One – 16. Januar bis 15. Februar 2020 LEGO Star Wars 2: The Original Trilogy für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 31. Januar 2020

für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 31. Januar 2020 Styx: Shards of Darkness für Xbox One – 01. bis 31. Januar 2020

für Xbox One – 01. bis 31. Januar 2020 TEKKEN 6 für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 01. bis 15. Januar 2020

Bilderstrecke starten (11 Bilder) 9 Folgen, die der Xbox Game Pass für dein Spieler-Leben hat

Jeden Monat gibt es von Microsoft vier Spiele für Xbox Live Gold-Abonnenten. Waren diesen Monat wieder interessante Spiele für euch dabei? Was sind eure bisherigen Highlights aus Games with Gold? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.