Wie jeden Monat gibt es für Xbox-Besitzer mit aktiver Gold-Mitgliedschaft vier Spiele kostenlos. Diesen Monat gibt es einen untoten Assassinen und einen berühmten Archäologie-Professor aus LEGO.

Erneut hat Microsoft Nachschub für alle Abonnenten des Games with Gold Premium-Dienstes parat, sowohl für die aktuelle Generation der Xbox One und Xbox One X, als auch für den Klassiker Xbox 360. Diese vier Spiele erwarten euch im November 2020.

Das sind die Games with Gold im November 2020

Aragami: Shadow Edition für Xbox One – 1. bis 31. November 2020

für Xbox One – 1. bis 31. November 2020 Swimsanity! für Xbox One – 16. November bis 15. Dezember 2020

für Xbox One – 16. November bis 15. Dezember 2020 Full Spectrum Warrior für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. November 2020

für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. November 2020 LEGO: Indiana Jones für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 31. November 2020

Außerdem bekommt ihr bis zum 15. November 2020 noch immer Maid of Skier aus den Games with Gold vom Oktober.

Was ist Xbox Live Gold?

Xbox Live Gold ist ein Abonnement, mit welchem ihr monatlich vier kostenlose Spiele erhaltet und exklusive Rabatte im Xbox-Store erhaschen könnt.

Preise

3 Monate: 19,99 Euro

6 Monate: 29.99 Euro

12 Monate: 59,99 Euro

Das waren die Games with Gold im Oktober 2020

Slayaway Camp: Butcher's Cut für Xbox One – 1. bis 31. Oktober 2020

für Xbox One – 1. bis 31. Oktober 2020 Maid of Sker für Xbox One – 16. Oktober bis 15. November 2020

für Xbox One – 16. Oktober bis 15. November 2020 Sphinx und die verfluchte Mumie für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Oktober 2020

für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Oktober 2020 Cosutume Quest für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 31. Oktober 2020

Außerdem bekommt ihr bis zum 15. September 2020 noch immer The Book of Unwritten Tales aus den Games with Gold vom September.

Das waren die Games with Gold im September 2020

The Division 1 für Xbox One – 1. bis 30. September 2020

für Xbox One – 1. bis 30. September 2020 The Book of Unwritten Tales 2 für Xbox One – 16. September bis 15. Oktober 2020

für Xbox One – 16. September bis 15. Oktober 2020 de Blob 2 für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. September 2020

für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. September 2020 Armed and Dangerous für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 30. September 2020

Außerdem bekommt ihr bis zum 15. September 2020 noch immer Override: Mech City Brawl aus den Games with Gold vom August.

Das waren die Games with Gold im August 2020

Portal Knights für Xbox One – 1. bis 31. August 2020

für Xbox One – 1. bis 31. August 2020 Override: Mech City Brawl für Xbox One – 16. August bis 15. September 2020

für Xbox One – 16. August bis 15. September 2020 MX Unleashed für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. August 2020

für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. August 2020 Red Faction 2 für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 31. August 2020

Außerdem bekommt ihr bis zum 15. August 2020 noch immer Dunk Lords aus den Games with Gold vom Juli.

Jeden Monat gibt es von Microsoft vier Spiele für Xbox Live Gold-Abonnenten. Waren diesen Monat wieder interessante Spiele für euch dabei? Was sind eure bisherigen Highlights aus Games with Gold? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

