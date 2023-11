Xbox-Geheimtipp für nur 2 Euro: Überraschungs-Hit knackt die Charts

Ein Gangster-Abenteuer, das sich vom Stil her an den ersten GTA-Spielen orientiert, stürmt momentan die Xbox-Charts – der Geheimtipp American Fugitive kostet momentan im Microsoft-Store nämlich nur schlappe 2 Euro.

In den Xbox-Charts kann sich mit American Fugitive ein echter Überraschungs-Hit ins Rampenlicht stellen. Das Gangster-Abenteuer ist derzeit bereits für den Mini-Preis von 1,99 Euro zu haben und gilt in der Community als Geheimtipp – besonders für Fans der alten GTA-Spiele.

American Fugitive: GTA-inspiriertes Abenteuer kostet nur 2 Euro

In American Fugitive spielt ihr Will Riley, der in den Südstaaten der USA in den 1980ern fälschlicherweise als Mörder seines Vaters verurteilt wird. Ihr legt einen Gefängnisausbruch hin und befindet euch danach auf der Flucht vor dem Gesetz. Ihr müsst eine erneute Festnahme vermeiden, während ihr euch mit zwielichtigen Gestalten aus der Unterwelt verbündet, um somit den wahren Mörder ausfindig zu machen. Das Open-World-Spiel setzt auf spannendes Gameplay aus der Vogelperspektive, das viele an die ersten Grand-Theft-Auto-Teile erinnern dürfte.

Schaut euch hier den Trailer zu American Fugitive an:

American Fugitive: Launch-Trailer zum Action-Spiel

Im Xbox-Store hat das Abenteuer derzeit eine starke Wertung von 4,3 von 5 Sternen vorzuweisen – viele Spieler loben die Atmosphäre, das Gameplay, die Grafik und die Story. Wenn ihr neugierig geworden seid, könnt ihr euch American Fugitive noch bis zum 16. November 2023 für 1,99 Euro statt 19,99 Euro schnappen.

Xbox-Charts: Geheimtipp schafft es in die Top 10

Dank des starken Rabatts hat es American Fugitive sogar als echter Geheimtipp in die Bestseller-Charts im Xbox-Store geschafft – derzeit grüßt das Abenteuer von Platz 8. Damit landet es direkt hinter einem weiteren Schnäppchen-Spiel, denn auch der kuriose Kult-Hit Manual Samuel ist stark reduziert und momentan sogar schon für nur 99 Cent zu haben. (Quelle: Xbox)

Ganz oben in den Xbox-Charts thront derweil Call of Duty: Modern Warfare 3 – obwohl der Shooter zum Release ein echtes Desaster ist:

