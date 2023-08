Es hätte eines der größten Xbox-Highlights des Jahres werden sollen. Der Vampir-Shooter Redfall legte zum Launch auf Konsole und PC stattdessen eine komplette Bruchlandung hin. Damit aber noch nicht genug. Fans werden jetzt schon wieder enttäuscht.

Redfall enttäuscht Xbox-Fans schon wieder

Am 02. Mai 2023 erscheint Redfall für Xbox Series X|S und PC. Der Vampir-Shooter mit Open World entpuppt sich allerdings schnell als Vollkatastrophe. Auf Steam beschweren sich Spieler über Bugs, schlechte Optimierung und eine leere Spielwelt.

Seit dem desaströsen Launch sind drei Monate ins Land gezogen. Es ist still um Redfall geworden. Zu still, finden Xbox-Fans auf Reddit. Nutzer welshdragon888 merkt an, dass Entwickler Arkane, Publisher Bethesda und Xbox absolute Funkstille halten. Dabei fehlen immer noch Features, für die Fans bezahlt haben:

„Es wurden zusätzliche Charaktere für die Leute versprochen, die für die Bite-Back-Edition bezahlt haben, es wurden 60 FPS für Spieler mit einer Xbox Series X versprochen, aber die Tatsache, dass es nicht ein substanzielles Update in 3 Monaten gab, ist alarmierend. Diese Sorge wird nur noch schlimmer dadurch, dass die Entwickler keine wirklichen Informationen gegeben haben, wann wir die versprochenen Inhalte erwarten können.“ – welshdragon888 auf Reddit

Während welshdragon888 noch Optimismus ausdrückt, dass Redfall die benötigten Updates irgendwann bekommen wird, sind die anderen Xbox-Spieler nicht so zuversichtlich. Immerhin war Redfall ein solcher Flop, dass Microsoft das Desaster jetzt vielleicht einfach unter den Teppich kehren will (Quelle: Reddit).

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer für Redfall an:

Redfall Gameplay Trailer

Selbst die Entwickler hatten keine Lust auf Redfall

In den letzten drei Monaten hat Entwickler Arkane kleinere Patches für Redfall veröffentlicht, mit denen die Gegner-KI verbessert und technische Probleme behoben wurden. Von wirklich großen Inhalts-Updates fehlt aber jede Spur.

Ein Grund dafür könnte auch sein, dass selbst die Entwickler von Redfall nicht mit ihrem Spiel zufrieden waren. So hofften Arkane-Mitarbeiter nach der Übernahme durch Microsoft auf einen Neustart oder die Einstellung des Shooters. Der katastrophale Launch dürfte auch Microsoft nicht gerade motiviert haben, noch mehr Zeit und Geld ins Redfall zu stecken.