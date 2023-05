Ein Abenteuer-Blockbuster ist aktuell im Xbox-Store um 80 Prozent im Preis reduziert – sichert euch Rise of the Tomb Raider jetzt für nur 5,99 Euro. Auch die anderen beiden Einträge der Reboot-Trilogie sind gerade deutlich günstiger zu haben.

Rise of the Tomb Raider Facts

Im Xbox-Store kommen Fans von spannenden Abenteuer-Games gerade voll auf ihre Kosten. Die Reboot-Trilogie von Tomb Raider ist derzeit stark reduziert und Rise of The Tomb Raider gibt es jetzt kurze Zeit bereits für nur 5,99 Euro.

Tomb-Raider-Trilogie im Xbox-Store stark reduziert

Rise of the Tomb Raider ist das zweite Abenteuer in der gefeierten Reboot-Trilogie und verfrachtet Archäologin Lara Croft nach Sibirien, um die sagenumwobene Stadt Kitesh ausfindig zu machen. Während ihrer Suche muss sie sich gegen die schattenhafte Organisation Trinity durchsetzen.

Schaut euch hier den Trailer zu Rise of the Tomb Raider an:

Rise of the Tomb Raider Xbox One X Trailer

Rise of the Tomb Raider hat auf Metacritic die beste Bewertung der Tomb-Raider-Trilogie – 88 Prozent der Kritiker sind von der Xbox-Version überzeugt. Damit übertrumpft das Spiel den Vorgänger Tomb Raider mit 85 Prozent und den Nachfolger Shadow of the Tomb Raider mit 82 Prozent. (Quelle: Metacritic).

Im Xbox-Store könnt ihr euch das Abenteuer-Highlight aktuell für 5,99 Euro statt 29,99 Euro sichern. Wenn ihr euch die anderen Spiele der Tomb-Raider-Trilogie sichern wollt, könnt ihr euch außerdem über weitere Rabatte freuen – Tomb Raider ist für 4,99 Euro erhältlich, während Shadow of the Tomb Raider derzeit nur 11,99 Euro kostet. Die Angebote gelten noch bis zum 29. Mai 2023.

Xbox-Deal: Rise of the Tomb Raider klettert in den Charts nach oben

Rise of the Tomb Raider schnappt sich derzeit den elften Platz in den Xbox-Charts und schrammt damit denkbar knapp an den Top 10 vorbei. Vor dem Abenteuer-Hit landen unter anderem Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2 und der neue Blockbuster Star Wars Jedi: Survivor.

Während sich Rise of the Tomb Raider in den Charts nach oben kämpft, thront ganz vorne ein besonderes RPG-Highlight:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.