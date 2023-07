Im Xbox-Store könnt ihr euch derzeit das Remaster eines echten Shooter-Lieblings für weniger als 4 Euro schnappen. 6 Jahre nach dem Release ist die Full Clip Edition vom FPS-Hit Bulletstorm um satte 90 Prozent reduziert.

Als Bulletstorm 2011 erschien, konnte der Shooter von Entwickler People Can Fly sowohl bei Kritikern als auch FPS-Fans punkten. 6 Jahre später durfte das Spiel mit der massiv überarbeiteten Full Clip Edition 2017 ein Comeback feiern. Genau dieses Remake könnt ihr euch jetzt im Xbox-Store für schlappe 3,69 Euro sichern.

Bulletstorm: Shooter im Xbox-Store stark reduziert

In Bulletstorm übernehmt ihr die Rolle von Grayson Hunt, der mit seinem Trupp aus kampferprobten Söldnern auf dem Planeten Stygia strandet. Dort müsst ihr euch gegen Horden von Mutanten zur Wehr setzen und euch entscheiden, ob ihr euch lieber an eurem Erzfeind rächen oder das Überleben eures Teams sicherstellen wollt. Neben der Einzelspieler-Kampagne bietet Bulletstorm Full Clip Edition ebenfalls Koop- und Konkurrenz-Multiplayer-Maps an.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Bulletstorm: Full Clip Edition an:

Bulletstorm - Full Clip Edition: Launch Trailer

Im Xbox-Store könnt ihr euch den Shooter-Kracher jetzt für nur 3,69 Euro statt 36,99 Euro schnappen und somit satte 90 Prozent sparen. Das Angebot läuft noch bis zum 31. Juli 2023. In der Full Clip Edition von Bulletstorm sind alle für das Spiel erschienene DLCs inklusive. Im Vergleich zum Original wurden bei dem Remaster unter anderem die Grafik, Framerate und Texturen generalüberholt.

Xbox-Charts: Shooter-Klassiker weit oben

Wenn ihr neben Bulletstorm noch Lust auf andere Shooter-Hits habt, dann lohnt sich ein Blick in die Bestseller-Charts im Xbox-Store – denn dort findet ihr aktuell gleich vier Call-of-Duty-Spiele unter den Top 10. Aber auch Abenteuer-Fans kommen voll auf ihre Kosten, denn mit Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy könnt ihr euch die drei neuesten Spiele mit Lara Croft im Bundle zu einem stark reduzierten Preis schnappen.

