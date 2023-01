Fans von Koop-Spielen dürfen sich derzeit im Xbox-Store über ein echtes Highlight freuen. A Way Out, der spirituelle Vorgänger von Überraschungs-Hit It Takes Two, ist momentan um ganze 90 Prozent im Preis reduziert.

Couch-Koop-Spiele sind in den letzten Jahren leider ziemlich rar geworden – dabei hat It Takes Two, das Spiel des Jahres 2021, bewiesen, wie viel Potenzial das Genre immer noch hat. Xbox-Spieler können sich nun selbst davon überzeugen und mit A Way Out ein ebenfalls herausragendes Koop-Spiel vom gleichen Entwicklerstudio für gerade einmal 3 Euro abstauben.

A Way Out: Xbox-Highlight für Koop-Fans

Bevor das Studio Hazelight mit dem charmanten Abenteuer It Takes Two die gesamte Gaming-Branche überraschen konnte, konnte es viele Gamer vorher schon mit dem cleveren Krimi A Way Out überzeugen. In dem Couch-Koop-Spiel übernehmt ihr die Kontrolle über zwei Häftlinge, die einen Gefängnisausbruch planen. Die spannende und emotionale Geschichte ist großartig erzählt und bietet einige durch und durch herzzerreißende Wendungen (GIGA-Wertung: 7,5 von 10 möglichen Punkten).

In diesem Trailer könnt ihr sehen, wie das Gameplay in A Way Out funktioniert:

A Way Out – So funktioniert das Spiel

Aktuell ist das Koop-Abenteuer im Xbox-Store um 90 Prozent im Preis reduziert und kostet statt 29,99 Euro nur 2,99 Euro. Eigentlich könnt ihr diese Summe sogar noch einmal durch zwei teilen, denn da sich das Spiel ausschließlich zu zweit zocken lässt, aber nur einer von euch das Spiel besitzen muss (auch wenn ihr online zusammen spielen wollt), kostet es strenggenommen sogar nur 1,50 Euro pro Person. Das Angebot ist noch bis zum 31. Januar verfügbar.

Xbox-Charts: FIFA 23 grüßt dank Rabatt von der Spitze

Aktuell dominieren in den Xbox-Charts ohne Frage die ganz großen Namen der Branche. GTA 5 und Red Dead Redemption sind in der Top 10 dank Rabatten sogar jeweils in zwei verschiedenen Versionen vertreten. Mit FIFA 23 schnappt sich aber EAs Dauerbrenner den ersten Platz der Charts. Nur vier Monate nach dem Release der Fußball-Simulation ist die Standard Edition für die Xbox One bereits um satte 70 Prozent im Preis reduziert.

