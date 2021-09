Ein Projekt für die Archivierung von Videospielen hat in einem riesigen Leak insgesamt 349 Xbox-Spiele releast – darunter zahlreiche bisher unveröffentlichte Games sowie spannende Prototypen und Tech-Demos.

The Hidden Palace ist eine Online-Community, die sich der Erhaltung von Videospielen verschrieben hat. In dieser Rolle versuchen die Mitglieder, Spiele-Raritäten vor dem Vergessen zu bewahren und veröffentlichen ältere Projekte zum Download für Emulator-Fans. Diese Projekte reichen von unfertigen Entwürfen über spezielle Entwickler-Builds bis hin zu fast vollwertigen und unveröffentlichten Spielen. Nun wurde mit 349 Games eine riesige Ladung von Projekten für die Original-Xbox releast.

Project Deluge: 349 Xbox-Games releast

Das neueste Leak von The Hidden Palace trägt passenderweise den Namen Project Deluge (Projekt Sintflut) und beinhaltet 349 Spiele-Prototypen für die Original-Xbox sowie 135 Spiele-Prototypen für den Sega Dreamcast. Zu den Xbox-Highlights zählen unter anderem frühe Builds von Psychonauts, Jet Set Radio Future und Crazy Taxi 3: High Roller.

Ganz besonders dürfte der Fokus von Spiele-Archivaren aber natürlich auf den bisher komplett unveröffentlichten Spielen liegen. In dieser Kategorie bietet das Leak unter anderem die abgesagte Xbox-Fassung von Pac-Man: World Rally, eine englischsprachige Version vom Japan-exklusiven Spiel Dinosaur Hunting: Ushinawareta Daichi sowie die Projekt-Prototypen von The Vatz, The Red Star und US Open 2003. (Quelle: The Hidden Palace)

The Hidden Palace: Archiv für geleakte Games

Die geleakten Builds und Prototypen lassen sich auf der Website von The Hidden Palace von erfahrenen Emulator-Usern herunterladen und ausprobieren. Somit können Zocker mit Interesse an der Gaming-Geschichte unveröffentlichte Rohdiamanten ebenso wie spannende Spiele der Ära in ihrem Frühstadium erleben.

Das Xbox- bzw. Dreamcast-Leak war übrigens nicht das erste Ausrufezeichen von Project Deluge: Bereits im März und April 2021 hatte die Community von The Hidden Palace Prototypen der Original-PlayStation, vom Sega Saturn und der PlayStation 2 releast.