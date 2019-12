Xbox One S im Preisverfall: Günstiges Konsolen-Bundle erreicht neuen Bestpreis

Kurz vor Weihnachten gibt es noch einmal ein verdammt gutes Angebot für die Xbox One S. Euronics bietet die Heimkonsole mit massig Speicherplatz im Bundle mit Star Wars Jedi: Fallen Order zum unschlagbaren Bestpreis an. GIGA verrät, für wen sich das Angebot wirklich lohnt

Update vom 19. Dezember 2019: Der Elektronikhändler Euronics hat kurz vor Weihnachten noch einen richtig Preiskracher im Angebot. Im Online-Shop des Fachmarktes erhaltet ihr gerade die Xbox One S (1 TB) im Bundle mit Star Wars Jedi: Fallen Order zum neuen Bestpreis von gerade einmal 153,99 Euro – die Versandkosten haben wir schon mit einberechnet. Zum Angebot bei Euronics* Wer jetzt bestellt und etwas Glück hat, bekommt die Konsole auf diese Weise noch rechtzeitig vor Weihnachten geliefert. Mit dazu gibt es übrigens auch noch einen kostenlosen Probemonat für den Xbox Game Pass, einen Monat Xbox Live Gold, sowie einen Monat EA Access. So habt ihr direkt nach dem Kauf genug Spiele, die ihr direkt zocken könnt.

Originalartikel:

Xbox One S: Microsofts Heimkonsole geht in den Abverkauf

Der Countdown zum Black Friday ist gestartet und bereits vor dem großen Tag gibt es einige interessante Angebote zu finden. Unter den ganzen Schnäppchen gibt es auch ein preislich attraktives Bundle für die Xbox One S. MediaMarkt verkauft gerade über eBay die Heimkonsole mit 1 TB Speicherplatz zusammen mit Jedi: Fallen Order für .

Um euch die Konsole zum Angebotspreis zu sichern, müsst ihr an der Kasse lediglich den Rabattcode PREISOPT6 verwenden und als Versandart „Click & Collect“ auswählen, um euch das Bundle in eine MediaMarkt-Filiale liefern zu lassen. Auf diese Weise spart ihr euch die Versandkosten. Wer sich die Konsole nach Haus liefern lässt, muss 4,99 Euro mehr bezahlen.

Doch auch das ist immer noch ein fantastischer Deal. Den nächstbesten Preis bietet gerade Amazon. , wie ein Blick auf den Preisverlauf zeigt:

Xbox One S: Für wen lohnt sich der Kauf?

PlayStation vs. Xbox – manchmal hat man das Gefühl, dass dieser Konflikt so alt ist, wie die Menschheit selbst. Letzten Endes muss das jeder für sich entscheiden. Sony und Microsoft bieten für ihre Konsolen unterschiedliche herausragende Exklusiv-Titel. Wer unbedingt Halo oder Forza spielen will, der greift zur Xbox, Fans von God of War oder Uncharted sollten lieber nach einem Deal für die PlayStation 4 Ausschau halten.

Ansonsten spielt es für viele Spieler auch eine wichtige Rolle, was für eine Konsole ihre Freunde besitzen – denn konsolenübergreifendes Crossplay ist bislang nur in den wenigsten Spielen möglich. Was die Xbox One S den Sony-Konsolen voraus hat: Sie kann als 4K-Blu-ray-Player genutzt werden.

Xbox One S: Jetzt kaufen oder doch noch abwarten?

Wer schon eine Weile darüber nachdenkt, sich eine Xbox One S zu kaufen, der kann nun bedenkenlos zuschlagen. Im Bundle mit EAs neuem Spitzenspiel Jedi: Fallen Order

Zur Vorbereitung auf den Konsolenkauf können Schnäppchenjäger schon mal nach zusätzlicher Peripherie Ausschau halten: Ersatz-Controller und ein sind ein guter Anfang.