Bildquelle: Microsoft / Kevin Kenson

Wir haben schon Video- und Bildmaterial zur kommenden Xbox-Serie sehen dürfen, aber so richtig vorstellen, wie groß sie im Vergleich zu den Vorgängermodellen ist, ist immer noch schwierig. Dank der Versendung von Prototypen wird sich das jetzt ändern.

Xbox Series X Facts

Xbox Series X: Ein Vergleich zu der letzten Generation

Die neue Xbox-Serie von Microsoft soll das neue Schlagschiff des Unternehmens werden und wenn sie wirklich so gut ist, wie sie angepriesen wird, wird sie die Fans nicht enttäuschen. Microsoft hat uns zwar lang warten lassen, aber inzwischen kennen wir auch den Preis der Konsolen, wissen, wann sie erscheinen und haben auch schon zahlreiche Bilder und Videos dazu gesehen.

In den letzten Tagen wurden einige Prototypen an Streamer und Redaktionen geschickt, um einen Eindruck über die tatsächliche Größe der Konsolen zu vermitteln. Auch Kevin Kenson hat welche erhalten und präsentiert sie in einem umfangreichen Video, das wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten.

Xbox-Serie: Wo passt sie hin?

Die neuen Konsolen von Microsoft haben es wortwörtlich in sich und natürlich muss die Technik auch ordentlich verstaut werden. Dementsprechend groß sind die Abmessungen, welche die Positionierung in euren Wohnzimmern zu einer Herausforderung machen könnte.

Die Xbox Series X ist offensichtlich in erster Linie für die vertikale Ausrichtung konzipiert und mit 151 mm × 151 mm × 301 mm (B×T×H) bei einem Gewicht von 4,45 kg so groß, dass es schwierig wird, sie in Fächern oder kleineren Regalen aufzustellen. Wenn euch das Aussehen aber egal ist, könnt ihr die Konsole auch hinlegen und somit etwas Platz sparen.

Aber keine Sorge, der Vergleich der neuen Generation zur alten zeigt, dass die Xbox Series X und die Xbox Series S an sich nicht so riesig sind, wie man vielleicht denkt.