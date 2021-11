Die Xbox Series X ist eigentlich weitläufig ausverkauft. Mit Xbox All Access gibt es aber eine neue Option, an die Konsole zu kommen. Hier findet ihr alle Infos zum Preis und zur Verfügbarkeit der Xbox Series X.

Die Xbox Series X ist im freien Handel nur schwer zu ergattern, aber mit Xbox All Access bietet Microsoft Gamern in Deutschland nun eine neue Möglichkeit an: Ihr könnt euch die Konsole im Bundle mit einer Game-Pass-Ultimate-Mitgliedschaft sichern und wie bei einem Handy-Vertrag über 24 Monate hinweg in Raten (32,99 Euro pro Monat) abbezahlen. Das Angebot ist aktuell bei Cyberport verfügbar, weitere Shops sollen in Zukunft folgen. In Österreich und der Schweiz soll Xbox All Access 2022 eingeführt werden.

Xbox Series X bestellen: Online-Händler in der Übersicht

In den letzten Wochen hat sich die Verfügbarkeit der Xbox Series X deutlich verbessert. Zwar ist die Konsole noch nirgends dauerhaft verfügbar, allerdings immer wieder punktuell und auch nicht mehr nur für wenige Sekunden oder Minuten, sondern auch mal mehrere Stunden. Unser Tipp: Schaut regelmäßig bei den folgenden Händlern vorbei.

Xbox Series X bei den Händlern

Xbox Series S bestellen

Die „kleinere“ Xbox Series S ohne Disc-Laufwerk und mit weniger Rechenpower ist mittlerweile in der Breite verfügbar, oft sogar mit kleinem Rabatt:

In unserem Übersichtsartikel findet ihr alle weiteren Informationen zum Release, Preis und Design der Xbox Series X.

Unser Video stellt euch das beste Zubehör für die Xbox Series X vor:

Xbox Series X kaufen: Das passende Zubehör für die Konsole

Für das echte „Next Gen“-Erlebnis mit der Xbox Series X braucht ihr auch noch das richtige Zubehör. Diese Artikel solltet ihr euch also einmal genauer anschauen:

Xbox-Zubehör

Damit die Leistung der Xbox Series X richtig zur Geltung kommt, benötigt ihr natürlich auch den passenden 4K-Fernseher. Hier sind unsere „Next Gen“-Favoriten:

Fernseher für die Xbox Series X

Xbox Series X bestellen: Konsolen-Bundles noch nicht verfügbar

Für die Xbox Series X sind aktuell noch keine Konsolen-Bundles erhältlich. Wenn die Konsole wieder weitläufig verfügbar ist, wird sich dies aber voraussichtlich ändern. Wenn die ersten „Xbox Series X“-Bundles angeboten werden, werden wir euch an dieser Stelle natürlich darüber informieren.

