Xbox Series X nach Black Friday: Konsole, Controller, Spiele weiter günstig

Die Xbox Series X gibt’s auch am Wochenende nach Black Friday hart reduziert. Bei Preisen unter 400 Euro muss sich auch die PS5 warm anziehen.

Xbox Series X am Black Friday stark reduziert

Microsoft Xbox Series X Konsole, inkl. 1 Controller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 12:46 Uhr

Aktuell bekommt ihr die Xbox Series X „pur“ in diversen Shops noch für rund 400 Euro, und damit viel günstiger als der UVP von rund 520 Euro.

Was ist mit Bundles?

Die Xbox Series X im Bundle mit Diablo 4 ist wieder verfügbar. Bei Alza kostet die Kombi 429 Euro. Immer noch günstiger als bei Einzelkauf (ca. 450 Euro), das Angebot lohnt aber nur, wenn ihr Diablo 4 wirklich spielen möchtet.

Wichtiges Zubehör: Xbox Wireless Controller

Zusätzlich sind Xbox-Controller am Black Friday im Angebot. Amazon, Otto und MediaMarkt bietet das Gamepad für rund 40 Euro an, teils sogar in ziemlich knalligen Farben. Auch der Elite Wireless Controller 2 ist gerade für rund 100 Euro zu haben (bei Cyberport ansehen). Eine Übersicht findet ihr in diesem Artikel:

Xbox Series X: Spiele im Angebot

Natürlich sind auch zahlreiche Spiele aktuell günstiger zu haben. Wichtig: Wenn nicht anders vermerkt, sind die Spiele Disc-Versionen, also nur mit der Xbox Series X kompatibel, nicht mit der Series S.

Alternative: Xbox Series S

Eine günstige Alternative ist die Xbox Series S, die kein Disc-Laufwerk und weniger Grafikpower hat, aber aktuell deutlich preiswerter zu haben ist. Am günstigsten ist sie gerade bei Otto mit einem Preis von 209 Euro + 2,95 Euro Versand. Mit zusätzlich 3 Gratis-Monaten vom umfangreichen Spieleabo Xbox Game Pass bekommt man sie von verschiedenen Händlern (etwa MediaMarkt) aktuell für 222 Euro.

Xbox Series S + 3 Monate Game Pass Konsole mit 512 GB Speicher, 1 Controller, ohne Disc-Laufwerk. Inkl. 3 Monate Xbox Game Pass. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2023 13:03 Uhr

Falls ihr stattdessen auf der Suche nach einer anderen Konsole seid: Hier unsere Angebote für die Nintendo Switch am Black Friday und die PlayStation 5 zum Black Friday.

Xbox Series X bestellen: Online-Händler in der Übersicht

2023 hat sich die Verfügbarkeit der Xbox Series X deutlich verbessert, auch wenn der Standardpreis mit rund 520 Euro vergleichsweise hoch liegt. Zum regulären Neupreis findet ihr die Konsole unter anderem bei folgenden Händlern im Angebot (Preise können variieren):

Wer sparen will, greift zur generalüberholten („refurbished“) Konsole:

Xbox Series X (generalüberholt) bei Microsoft für 469,99 Euro (versandkostenfrei)

In unserem Übersichtsartikel findet ihr alle weiteren Informationen zum Release, Preis und Design der Xbox Series X.

Xbox Series X kaufen: Das passende Zubehör für die Konsole

Für das echte „Next Gen“-Erlebnis mit der Xbox Series X braucht ihr auch noch das richtige Zubehör. Diese Artikel solltet ihr euch also einmal genauer anschauen:

Xbox-Zubehör

Damit die Leistung der Xbox Series X richtig zur Geltung kommt, benötigt ihr natürlich auch den passenden 4K-Fernseher. Hier sind unsere „Next Gen“-Favoriten:

Fernseher für die Xbox Series X

