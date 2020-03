Xbox Series X: Lang ersehnte Funktion könnte nerviges Warten abschaffen

In einem kürzlich veröffentlichten Tweet macht Xbox-Chef Phil Spencer persönlich Hoffnung auf eine von Spielern lang gewünschte Funktion. Nervige Updates, die Spieler vom eigentlichen Spielen abhalten, könnten dann der Vergangenheit angehören.

In Sachen Spieler-Feedback scheint es Xbox wirklich ernst zu meinen, Chef Phil Spencer hat jetzt auf den Tweet eines Spielers geantwortet, der etwas anspricht, was sich viele zu wünschen scheinen und das nicht nur für die Xbox Series X:

This is a good feature idea. I usually uninstall things I don't want updated (and leave the game pinned if I want to come back to it) but I like being able to mark installed games that I don't want updated until I launch them. I'll forward to the team. Thanks.

— Phil Spencer (@XboxP3) March 3, 2020