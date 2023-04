Microsoft hat ein Einsehen: Die Exklusivvereinbarung mit Seagate endet offenbar bald. Folge für Besitzer einer Xbox Series X|S: günstigere Karten zur Speichererweiterung. Wie günstig es werden kann, zeigt jetzt ein Beispiel aus den USA.

Immer größere Spielwelten, 4K-Grafik und Raytracing fordern ihren Tribut: AAA-Titel wie etwa Call of Duty fressen mächtig am Speicher. Da kommt selbst die Xbox Series X mit ihren 1 TB Speicher schnell an ihre Grenzen, zumal für den Nutzer ohnehin nur rund 800 GB zur Verfügung stehen. Abhilfe schaffen Expansion Cards, die den Speicher um bis zu 2 TB erweitern. Die gehen aber richtig ins Geld und sind nur von Seagate erhältlich – zumindest bisher.

Xbox Series X|S: Günstigere Speicherkarten von Western Digital kommen

So sehen die Speichererweiterungskarten von Western Digital für die Xbox Series X und Series S aus. (Bildquelle: Best Buy/Western Digital)

Beim US-amerikanischen Elektronikhändler Best Buy wurden jetzt Speichererweiterungskarten von Western Digital entdeckt. Die kosten 180 US-Dollar für 1 TB Speicher und unterbieten damit das Angebot von Seagate für 220 US-Dollar deutlich. Käufer können also 40 US-Dollar sparen (Quelle: Windows Central).

Zwischenzeitlich wurde die Produktseite im Onlineshop wieder entfernt. Die Daten zu Preis, Speicherkapazität und auch Bilder (siehe oben) wurden von aufmerksamen Nutzern aber gesichert. Optisch sieht die Variante von Western Digital zwar nicht so schick wie die Seagate-Karte aus. Da die Expansion Cards aber ohnehin auf der Rückseite der Xbox eingeschoben werden, dürfte das wohl die wenigsten stören.

Wann Microsoft und Western Digital die neuen Speichererweiterungskarten offiziell vorstellen, ist nicht bekannt. Das Listing im Onlineshop von Best Buy ist aber ein Hinweis darauf, dass es nicht mehr allzu lange dauern dürfte. Fast drei Jahre mussten Besitzer der Konsolen auf Speicherkarten warten, die nicht von Seagate kamen. Bleibt zu hoffen, dass mit dem Ende der Exklusivität mehr Hersteller eigene Expansion Cards anbieten – und so die Preise weiter fallen.

Speicher bei der Xbox Series X|S erweitern

Der Speicher der Xbox Series X|S lässt sich nicht nur mit Expansion Cards erweitern. Auch reguläre Festplatten oder SSDs können verwendet werden. Einziger Haken: Neben der geringeren Geschwindigkeit können Spiele, die für die Xbox Series X|S entwickelt wurden, nicht von einer Festplatte oder SSD gestartet werden. Sie müssen vorher auf die interne SSD der Konsole verschoben werden.

Alles weitere Wissenswerte zur Speichererweiterung bei der Xbox Series X|S gibt es in unserem Ratgeber-Video:

