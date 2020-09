Die Xbox Series X wird schon in wenigen Monaten erscheinen – und ihr könnt euch mit Microsofts neuer Konsole auf echtes „Next Gen“-Gaming freuen. Wir haben hier alle bisher bekannten Details für Vorbesteller der Xbox Series X zusammengefasst.

Xbox Series X Facts

Vorbestellung der Xbox Series X: Nachdem Microsoft den offiziellen Preis und Release-Termin für die Xbox Series X angekündigt hat, wird die Konsole voraussichtlich vorbestellbar sein. Alle wichtigen Informationen zum Preis, Release und Design der Konsole findet ihr hier in unserem Übersichtsartikel.

Microsoft hat die neue Xbox Series X bereits im Dezember 2019 vorgestellt und Gamer seitdem immer wieder mit einigen Informationshäppchen gefüttert. Einige große Fragen haben jedoch noch keine offiziellen Antworten – auch wenn es schon diverse Gerüchte zum Preis der Xbox Series X gab, wurde von Microsoft bisher noch keine Zahl offiziell angekündigt.

Trotzdem gibt es für Vorbesteller der Xbox Series X bereits zahlreiche wichtige Details zu Microsofts „Next Gen“-Konsole. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über die Vorbestellung der Xbox Series X.

„Xbox Series X“-Vorbesteller: Wie viel wird die Konsole kosten?

Einiges hängt bei Microsofts Strategie für den Preis der Xbox Series X natürlich auch von der Konkurrenz ab: Es ist bekannt, dass Sony die PS5 im selben Zeitraum veröffentlichen wird – und beide Unternehmen werden darauf achten, ihre Kunden nicht durch einen zu hohen Preis abzuschrecken. In Gaming-Kreisen wird auch deswegen dieses Detail besonders neugierig erwartet. Generell erscheint für die Xbox SX ein Preis im Bereich von 400 bis 500 Euro realistisch – doch dies wurde bisher noch nicht bestätigt.

Es ist auch durchaus möglich, sogar wahrscheinlich, dass Microsoft erneut eine „All Digital“-Edition der Konsole anbieten wird – schließlich hat es schon für die Xbox One eine solche Version gegeben, und auch Sony setzt mit der PS5 auf eine zweigleisige Strategie. Der Preis dieser Konsole würde vermutlich deutlich unter dem der Version mit Laufwerk liegen.

Alle weiteren Infos und wichtige Details zu Microsofts neuer Konsole findet ihr in unserem aktuellen „Xbox Series X“-Übersichtsartikel.

„Xbox Series X“-Vorbesteller: Bei diesen Shops wird die Konsole verfügbar sein

Die Xbox Series X werdet ihr ab dem Release-Datum fraglos in den Online-Shops von Amazon, MediaMarkt, Otto und Saturn kaufen können. Auch als Vorbesteller werdet ihr bei diesen Anbietern fündig, sobald Microsoft die neue Konsole dafür freigibt.

Bei diesen Händlern findet ihr jetzt schon Themenseiten zur Xbox Series X:

Mit Blick auf frühere Konsolenstarts ist das Vorbestellen der Xbox Series X übrigens eine gute Idee, denn zum Release kommt es häufig zu Lieferengpässen. Wenn ihr die Konsole also unbedingt noch dieses Jahr ausprobieren wollt, dann solltet ihr die Xbox Series X vorbestellen.

Xbox Series X vorbestellen: Wann wird die Xbox Series X erscheinen?

Microsoft gibt auf der offiziellen Xbox-Website derzeit den noch recht schwammigen Release-Termin „Ende 2020“ an. Es ist voraussichtlich damit zu rechnen, dass die Xbox Series X pünktlich zum lukrativen Weihnachtsgeschäft – wahrscheinlich also noch im November – in den Läden steht. Vorbesteller können sich ihr Exemplar dementsprechend online natürlich bereits deutlich früher reservieren.

Diese Top-Spiele kommen 2020 raus – und ihr solltet sie auf keinen Fall verpassen:

Bilderstrecke starten (23 Bilder) Games in 2020: Releases, die ihr nicht verpassen solltet

„Xbox Series X“-Bundles vorbestellen: Konsole inklusive Top-Spiele

Konsolen-Bundles bieten euch die perfekte Gelegenheit, neue Hardware zusammen mit einem oder mehreren Spielen im Paket zu kaufen. Auch für die Xbox Series X werden zweifellos wieder Konsolen-Bundles erhältlich sein.

Sobald es zu den Bundles und für „Xbox Series X“-Vorbesteller neue Informationen gibt, werden wir sie euch immer aktuell in diesem Artikel liefern.

Welches Spiel solltet ihr dieses Jahr unbedingt spielen? Findet es in unserem Quiz heraus:

2020 warten eine ganze Reihe hochwertiger Releases auf euch, um die aktuelle Konsolengeneration würdig zu verabschieden. Unser Quiz verrät euch, welches Spiel in diesem Jahr am besten für euch geeignet ist.

Werdet ihr die Xbox Series X vorbestellen oder wollt ihr lieber auf die Reaktionen zum Release warten? Worauf freut ihr euch bei der neuen Konsolengeneration am meisten? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!