Wir zeigen euch in einer praktischen Übersicht alle wichtigen Informationen zur kommenden Konsole von Microsoft. Erfahrt alles über den Preis und Release der Xbox Series X und der Xbox Series S.

Preis & Release der Xbox Series X: Der Preis der Xbox Series X wird 499 Euro betragen. Die Xbox Series S wird 299 Euro kosten.

wird betragen. Die wird kosten. Der genaue Release-Termin der Xbox Series X und der Series S ist am 10. November 2020.

ist am Für das Design der Xbox Series X und Series S könnt ihr euch Trailer und Bilder der Konsolen anschauen.

Preis der Xbox Series X: Wie viel wird die Xbox Series X kosten?

Microsoft veröffentlicht in einem Tweet den Preis der Xbox Series X. Demnach wird die Xbox Series X ganze 499 Euro kosten.

Der Preis der Xbox Series S ist ebenfalls bekannt. Diese kleinere Series S wird nur 299 Euro kosten.

Release der Xbox Series X: Wann erscheint die Xbox Series X?

Die Xbox Series X und Series S werden offiziell am 10. November 2020 erscheinen.

Vorstellung der Xbox Series X: Wann gibt es neue Infos zur Xbox Series X?

Zurzeit hat Microsoft keine weitere Vorstellung zur Xbox Series X geplant. Livestreams zur Konsole werden auf dem YouTube-Kanal von Xbox gezeigt.

Das letzte Event fand am 23. Juli statt. In dem Xbox Games Showcase präsentierte Microsoft vor allem Spiele aus den hauseigenen Studios und konnte mit ganzen 22 Launch-Spielen überzeugen.

Design der Xbox Series X: Wie sieht die Xbox Series X aus?

Microsoft hat den ersten Schritt vor Wettbewerber Sony gewagt und das Design der Xbox Series X enthüllt. Bereits seit Dezember 2019 ist bekannt wie dieses aussehen wird.

Wenn ihr die Premiere der Next-Gen mit eigenen Augen sehen wollt, schaut euch diesen Trailer der Xbox Series X an:

Farblich bleibt Microsoft dem Schema des Vorgängers Xbox One treu, allerdings hat sich im Aufbau einiges geändert. Die Xbox Series X schnellt wie die PS5 ordentlich in die Höhe. Das klobige und große Design der Konsole hat bereits für Lacher gesorgt und etliche Vergleiche mit Kühlschränken oder anderen Geräten hervorgebracht.

Der Grund für das mittlerweile unhandliche Äußere der Heimkonsole liegt an der hohen Leistungsfähigkeit im Inneren. Mehr Leistung erfordert mehr Energie, und vor allem Raum für die Wärmeableitung.

Das Aussehen der leistungsschwächeren Xbox Series S ist nach langem Versteckspiel ebenfalls in einem Trailer von Microsoft enthüllt worden. Die kleine Schwester-Konsole überrascht mit einem gänzlich anderen Design:

„Xbox Series X“-Bilder: Galerie zur Xbox Series X

In folgender Galerie zur Xbox Series X seht ihr die Konsole samt Controller in allen Details und in sämtlichen Blickwinkeln, sowie Anschlüsse und Größenverhältnisse:

Bilder zur Xbox Series S zeigen den großen Unterschied zur Xbox Series X im Design. Ihr könnt euch verschiedene Positionen, sämtliche Blickwinkel und Details mit Anschlüssen und Logo, sowie den Controller der Next-Gen ansehen:

Informationen & Details zur Xbox Series X: Was ist noch über die Xbox Series X bekannt?

Folgende Liste gibt euch einen schnellen Überblick über alle weiteren nützlichen Funktionen und Informationen der Xbox Series X und Xbox Series S:

Was darf bei einer Konsole nicht fehlen? Klar, die Spiele. Wir zeigen euch in folgender Bilderstrecke, welche Launch-Titel zum Start der Xbox Series X verfügbar sein werden:

Der Release der Xbox Series X am 10. November 2020 steht schon bald bevor. Mittlerweile dürfte Microsoft alle wichtigen Informationen zur Konsole bekannt gegeben haben. Wir behalten weiterhin alles im Blick und informieren euch mit dem praktischen Überblick zur Next-Gen.