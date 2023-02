Was lange währt, wird endlich gut: Nach knapp 24 Jahren ist das Strategie-Highlight Age of Empires 2 endlich auf den Xbox-Konsolen gelandet – und kann dort in den Bestseller-Charts direkt einen beachtlichen Erfolg verbuchen.

Xbox Series X Facts

Age of Empires 2 dürfte allen Echtzeit-Strategie-Fans ein Begriff sein: Das Kult-Spiel, das 1999 zum ersten Mal auf dem PC für Furore gesorgt hat, hat nun knapp 24 Jahre später endlich seinen Weg auf die Xbox-Konsolen gefunden. Die Definitive Edition ist seit dem 31. Januar 2023 verfügbar und etabliert sich jetzt als Bestseller.

Age of Empires 2: Strategie-Hit stürmt Xbox-Charts

In dem Strategie-Klassiker Age of Empires 2 habt ihr die Aufgabe, eure gewählte Zivilisation weiterzuentwickeln, Städte und wichtige Bauwerke zu errichten sowie euer Imperium nach und nach zu vergrößern. Euch steht eine Vielzahl an Kampagnen zur Auswahl, die euch unterschiedliche historische Szenarien durchleben lassen.

Schaut euch hier den Trailer zu Age of Empires 2: Definitive Edition an:

Age of Empires - Definitve Edition - Launch Trailer

Die Definitive Edition von Age of Empires 2 ist 2019 für den PC erschienen und hat dem damals 20 Jahre alten Klassiker ein grafisches Upgrade mit 4K-Auflösung spendiert sowie die neue Erweiterung The Last Khans mit drei Kampagnen und vier Zivilisationen hinzugefügt. Auch auf der Xbox könnt ihr nun die überarbeitete und verbesserte Version zocken und somit 1.000 Jahre Menschheitsgeschichte auf eurer Konsole erleben. Die Xbox-Version kostet 19,99 Euro und kann einen äußerst positiven Eindruck bei der Community hinterlassen – mit über 3.100 abgegebenen Stimmen steht das Strategie-Spiel derzeit bei einer Wertung von 4,4 von 5 möglichen Sternen im Xbox-Store.

Xbox-Charts: FIFA, Dead Space und Age of Empires

Age of Empires 2: Definitive Edition landet derzeit sowohl in der Standard Version als auch im Deluxe Definitive Edition Bundle in den Top 10 der Xbox-Charts. An FIFA 23 kommen die Strategie-Blockbuster allerdings nicht vorbei – EAs Fußballsimulation grüßt dank eines fetten Rabatts von Platz 1. Auch das Dead-Space-Remake und das Action-RPG Biomutant schneiden in der Bestseller-Liste gerade sehr stark ab. (Quelle: Xbox)

Die Xbox Series X hat einige praktische Funktionen vorzuweisen – ein Feature darf sich die PS5 gerne mal abschauen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.