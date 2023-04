In den Xbox-Charts hat sich Ubisofts Far Cry 6 ganz nach oben geballert. Der Shooter ist nur anderthalb Jahre nach dem Release um 75 Prozent im Preis reduziert und feiert auf den Xbox-Konsolen damit ein fulminantes Comeback.

Far Cry 6 Facts

Mit Far Cry 6 hat Ubisoft 2021 das jüngste Kapitel des beliebten Shooter-Franchises veröffentlicht – dieses Mal konnte der Publisher Breaking-Bad-Star Giancarlo Esposito für die Rolle des Bösewichts engagieren. Im Xbox-Store könnt ihr euch von dem Open-World-Shooter jetzt zum Spar-Preis überzeugen, denn Far Cry 6 ist derzeit um satte 75 Prozent günstiger. Das Angebot gilt noch bis zum 20. April.

Far Cry 6 im Xbox-Store stark reduziert

In Far Cry 6 findet ihr euch als Guerillakämpfer auf der Karibikinsel Yara wieder und müsst dort den Aufstand gegen den brutalen Despoten Anton Castillo anführen. Wie von der Far-Cry-Reihe gewohnt, gibt es in der Open World jede Menge Vorposten zu erobern, Tiere zu jagen und potenzielle Verbündete von dem gemeinsamen Ziel zu überzeugen.

Schaut euch hier den Post-Launch-Overview-Trailer zu Far Cry 6 an:

Post-Launch Overview Trailer - Far Cry 6

Mit Far Cry 6 liefert Ubisoft für Fans der Reihe also die gewohnte Open-World-Kost ab – in unserem Test haben wir zwar Neuerungen vermisst, das Grundgerüst ist aber weiterhin solide. Im Xbox-Store könnt ihr euch den Shooter jetzt in jedem Fall noch mit einem starken 75-Prozent-Rabatt schnappen. Aktuell kostet Far Cry 6 dort nur 17,49 Euro statt 69,99 Euro.

Xbox-Charts: FIFA, Far Cry und CoD grüßen von der Spitze

Dank des fetten Rabatts hat sich Far Cry 6 aktuell in den Xbox-Charts auf Platz 2 geschoben – noch beliebter ist derzeit nur FIFA 23, das ebenfalls ordentlich im Preis reduziert ist. Direkt dahinter landet das Cross-Gen-Bundle von Call of Duty: Modern Warfare 2. (Quelle: Xbox)

Während ihr euch im Xbox-Store starke Rabatte sichern könnt, müsst ihr leider gleichzeitig von einem beliebten Feature auf der Microsoft-Konsole Abschied nehmen:

