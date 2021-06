Die E3 ist im vollen Gange und heute waren Xbox und Bethesda an der Reihe, euch im Rahmen eines Livestreams zu präsentieren, woran die Studios derzeit arbeiten. Wir fassen für euch die Highlights zusammen.

E3: Xbox und Bethesda arbeiten an zahlreichen Top-Spielen

In den letzten Tagen habt ihr euch sicherlich Gedanken darüber gemacht, was Xbox und Bethesda in den kommenden Monaten und Jahren so vor haben. Nun, das präsentierten die Studios nun in einem umfangreichen Livestream.

Ihr könnt euch auf brandneues Videomaterial zu Spielen wie Far Cry 6, Among Us, Starfield, Age of Empires 4, Back 4 Blood, Sea of Thieves und viel mehr freuen.

Starfield

Xbox präsentierte heute den allerersten Ingame Teaser zum Xbox-exklusivem Spiel Starfield. Starfield ist nach 25 Jahren das erste neue Universum der Bethesda Game Studios, den preisgekrönten Schöpfern von The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4.

In diesem Rollenspiel der nächsten Generation, das inmitten der Sterne spielt, könnet ihr jeden beliebigen Charakter erstellen und mit beispielloser Freiheit erkunden, während ihr euch auf eine epische Reise begebt, um das größte Geheimnis der Menschheit zu lösen.

Starfield erscheint voraussichtlich am 11. November 2021.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Von epischen Zwischensequenzen über unterirdische Labore bis hin zu Open-World – hier ist der erste Blick auf das Gameplay von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Das Spiel erscheint nur für Next-Gen (PC, Xbox Series X|S) und wird ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass (sowohl Konsole als auch PC) verfügbar sein.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl erscheint voraussichtlich am 28. April 2022 und kann bereits vorbestellt werden.

Contraband

Von Avalanche Studios und Xbox Game Studios: Ein Koop-Open-World Schmugglerparadies, das in der fiktiven Welt des Bayan der 1970er-Jahre spielt.

Back 4 Blood

Der neue PVP-Modus für Back4Blood verrät eines – die Dinge werden chaotisch werden.

Back 4 Blood erscheint voraussichtlich am 12. Oktober 2021 und ist vom ersten Tag an Teil vom Xbox Game Pass.

Sea of Thieves: A Pirate's Life

Wenn eine Figur gut zu Sea of Thieves passt, dann ist das Captain Jack Sparrow. In A Pirate's Life reißt euch Jack in ein episches neues Abenteuer!

Befreit Jack aus seinem Gefängnis und erlebt die Macht des größten Piratenschatzes der Welt, den er zufällig gestohlen hat. Begebt euch mit ihm auf eine unvergessliche Reise, um dunkle Mächte davon abzuhalten, das Piratenparadies zu beherrschen.

A Pirate's Life ist ein kostenloses Update für alle Spieler und erscheint voraussichtlich am 22. Juni 2021.

Battlefield 2042

Kämpft um die Zukunft in einer Welt, die durch Unordnung verändert wurde. Zum ersten Mal in der Geschichte von Battlefield können 128 Spieler gleichzeitig in den Krieg ziehen – das gibt euch die Chance, an massiven Schlachten teilzunehmen, in denen alles passieren kann.

Holt euch ein noch besseres Gefühl für spektakuläre, groß angelegte Kriege auf sieben riesigen Karten, auf denen ihr ständig wechselnde Kampfbedingungen und Gameplay-Herausforderungen erlebt.

Battlefield 2042 erscheint voraussichtlich am 22. Oktober 2021.

Twelve Minutes

Ein interaktiver Thriller über einen Mann, der in einer Zeitschleife gefangen ist. In den Hauptrollen James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe.

Twelve Minutes erscheint voraussichtlich am 19. August 2021 und ist ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass für Konsole und PC erhältlich.

Psychonauts 2

Psychonauts 2 ist ein Plattform-Adventure das jede Menge psychische Kräfte, skurrile Missionen und mysteriöse Verschwörungen kombiniert. Das Spiel bietet laut Ubisoft Gefahr, Spannung und Lacher gleichermaßen, während ihr Raz auf einer Reise durch die Köpfe von Freunden und Feinden führt, um einen mörderischen psychischen Bösewicht zu besiegen. Optimiert für Xbox Serie X|S.

Psychonauts 2 erscheint voraussichtlich am 25. August 2021 und ist ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass enthalten.

The Elder Scrolls Online: Konsolen-Launch

Erlebt Tamriel als neue Version des Spiels für die Xbox Serie X|S, die die native Leistung der aktuellen Generation laut Ubisoft voll ausnutzt und unglaubliche Leistungssteigerungen und grafische Wiedergabetreue bietet. Tamriel soll auf Konsolen noch nie so gut ausgesehen und sich so gut gespielt haben wie mit der verbesserten Konsolen-Version.

Die verbesserte Konsolen-Version soll ab dem 15. Juni 2021 für Xbox Series X|S erhältlich sein.

Party Animals

Macht euch bereit für eine tierische Party! Kämpft mit oder gegen eure Freunde. Wählt euren Charakter aus einer Reihe von liebenswerten Tieren und kämpft in mehreren Spielmodi darum, als letzter übrig zu bleiben.

Party Animals soll 2022 für den Xbox Game Pass erscheinen.

Hades

In diesem schurkenhaften Dungeon-Crawler von den Machern von Bastion und Transistor nutzt ihr die Kräfte und mythischen Waffen des Olymps, um euch aus den Fängen des Totengottes zu befreien, während ihr stärker werdet und mit jedem einzigartigen Fluchtversuch mehr von der Geschichte aufdeckt.

Hades wurde mit mehr als 50 Preisen ausgezeichnet und erscheint voraussichtlich am 13. August 2021 im Xbox Game Pass für Konsole sowie PC und kann bereits vorbestellt werden.

Halo Infinite Multiplayer

Die legendäre Halo-Serie kehrt mit einem kostenlosen Multiplayer-Service und der bisher umfangreichsten Master Chief-Kampagne zurück.

Erscheint voraussichtlich zur Weihnachtszeit 2021 für die Xbox One Konsolenfamilie, Xbox Series X und Windows 10 über den Microsoft Store und Steam.

Diablo 2 Resurrected

Eine dunkle Gestalt wandert im Osten umher und muss um jeden Preis aufgehalten werden.

Das Remaster von Diablo 2 und seine Erweiterung Lord of Destruction erscheinen voraussichtlich am 23. September 2021 für Xbox Series X|S und Xbox One.

A Plague Tale: Requiem

Die Fortsetzung des preisgekrönten Spiels A Plague Tale: Innocence.

Begebt euch auf eine emotionale und atemberaubende Reise. Folgt Amicia und ihrem Bruder Hugo auf eine neue, gefährliche Reise, auf der sie alles tun, um in einer brutalen, gefühllosen Welt zu überleben.

A Plague Tale: Requiem erscheint voraussichtlich 2022 für Xbox Series X|S und PC. Das Spiel wird zum Start im Xbox Game Pass für Konsolen, PC und Cloud verfügbar sein.

Far Cry 6

Brandneues Gameplay zu Far Cry 6. Bringt Yara im Koop-Matchmaking die Freiheit zurück.

Far Cry 6 erscheint voraussichtlich am 7. Oktober 2021.

Among Us: 15-Spieler-Lobbys

Among Us feiert am 15. Juni 2021 bereits seinen 3. Geburtstag. Entwickler InnerSloth beschenkt euch deshalb mit einem besonderen Update: Mit der Einführung von 15-Spieler-Lobbys könnt ihr mit NOCH MEHR Freunden spielen!

Das 15-Spieler-Lobbys-Update wird bald auf allen verfügbaren Plattformen eingeführt, einschließlich Windows Store und Xbox Game Pass für PC. Es wird später in diesem Jahr auch auf Xbox-Konsolen verfügbar sein.

Age of Empires 4

Als eines der beliebtesten Echtzeit-Strategiespiele kehrt Age of Empires 4 auf Xbox Game Pass für PC, Windows Store und Steam zu neuem Ruhm zurück und stellt euch in den Mittelpunkt epischer historischer Schlachten, die die Welt geprägt haben. Age of Empires 4 bietet sowohl vertraute als auch innovative neue Möglichkeiten, euer Imperium in riesigen Landschaften mit atemberaubender 4K-Visualisierung zu erweitern.

Wählt aus 8 verschiedenen Zivilisationen, 4 unterschiedlichen Kampagnen und 35 Missionen euren eigenen Weg.

Age of Empires 4 erscheint voraussichtlich am 28. Oktober 2021 und ist bereits am ersten Tag im Xbox Game Pass für PC enthalten.

The Outer Worlds 2

Ein neues Sonnensystem, eine neue Crew, dieselben „Outer Worlds„. The Outer Worlds 2 kommt ... und wenn dieser Tag näher rückt, wird Bethesda mehr dazu zeigen. Bis es soweit ist, müsst ihr mit einem neuen Trailer vorlieb nehmen.

Forza Horizon 5

Das Abenteuer Forza Horizon geht weiter. Erkundet die lebendigen und sich ständig weiterentwickelnden Open-World-Landschaften Mexikos mit grenzenloser, spaßiger Fahr-Action in Hunderten der besten Autos der Welt.

Forza Horizon 5 erscheint voraussichtlich am 9. November 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 PC sowie Steam und ist ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass enthalten.

Redfall

Mit Redfall kündigten Xbox und Bethesda ein brandneues Spiel an.

Die malerische Inselstadt Redfall, Massachusetts, wird von einer Legion von Vampiren belagert, die die Sonne verdunkelt und die Insel von der Außenwelt abgeschnitten hat. Zusammen mit einer Handvoll Überlebender kämpft ihr gegen teuflische Feinde, die die Stadt auszubluten drohen. Wählt euren Helden aus einer vielfältigen Liste und bildet mit anderen ein perfektes Team von Vampirjägern.

Redfall ist ein Open-World-Koop-First-Person-Shooter und soll im Sommer 2022 exklusiv für Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Game Pass: Die Zukunft von Xbox

Der heutige Livestream hat noch einmal deutlich gemacht, dass Xbox auch künftig stark auf den Xbox Game Pass setzen wird. Alle Spiele, die präsentiert wurden, sollen ab dem ersten Tag im Abo-Service enthalten sein – hier könnt ihr also ordentlich sparen.

Im Rahmen des heutigen Events hat Xbox auch eine kleine Roadmap veröffentlicht, die euch bei der Masse an Spielen dabei helfen kann, den Überblick zu behalten:

Was sagt ihr zu den vorgestellten Spielen? Freut ihr euch auf eines besonders oder macht ihr um die Auswahl lieber einen Bogen?