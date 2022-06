Microsoft macht dank der Xbox ordentlich Reibach, Nintendos Goldesel ist die Switch. Doch obwohl die beiden Unternehmen aus dem Spielekosmos nicht mehr wegzudenken sind, kann keines der beiden Unternehmen Apple das Wasser reichen, wenn es ums Thema Gaming geht.

Apple übertrumpft Microsoft & Nintendo

Nintendo und Microsoft gehören zweifelsfrei zu den wichtigsten Unternehmen im Gaming-Segment. Schließlich stellen die beiden Konzerne mit der Xbox und der Switch zwei der wichtigsten aktuellen Konsolen für Gamer bereit. Und trotzdem gibt es einen Konkurrenten, der die beiden Urgesteine problemlos in die Tasche steckt: Apple. Zumindest, wenn es ums Thema Umsatz im Gaming-Sektor geht.

Das zeigt eine neue Top-10-Übersicht, die die umsatzstärksten Unternehmen in diesem Bereich auflistet. Während Nintendo 2021 8,1 Milliarden US-Dollar mit Spielen einfahren konnte, waren es bei Microsoft sogar 12,9 Milliarden US-Dollar. Darüber kann Apple jedoch nur müde lachen. Das US-Unternehmen machte mit Spielen im letzten Jahr laut der Übersicht einen Umsatz von sage und schreibe 15,3 Milliarden US-Dollar. Davon können Microsoft und Nintendo aktuell nur träumen.

Doch woher stammen die Erlöse? Schließlich bietet Apple keine eigene Gaming-Konsole an oder produziert entsprechende Spiele für Hardcore-Gamer. Das muss das Unternehmen aber auch gar nicht. Apple verdient an den Umsätzen anderer Gaming-Studios kräftig mit. Denn wie Google müssen App-Entwickler zwischen 15-30 Prozent ihrer Erlöse direkt an Apple abtreten. Und da es massig Spiele im App Store gibt, die sich großer Beliebtheit erfreuen und entsprechend monetarisiert werden, verdient sich der iPhone-Hersteller auf diese Weise ein goldenes Näschen.

15,3 Milliarden US-Dollar mögen nach verdammt viel Schotter klingen, doch für Apple handelt es sich hierbei lediglich um ein nettes Zubrot. Der Konzern machte 2021 insgesamt 365,82 Milliarden US-Dollar Umsatz. Die Gaming-Sparte spült also gerade einmal 4,2 Prozent in die Kassen des Unternehmens.

PlayStation und China-Riese schlagen Apple

Obwohl sich der Gaming-Umsatz von Apple sehen lassen kann, gibt es doch noch zwei andere Unternehmen, die den ungewöhnlichen Rivalen übertrumpfen: Sony und Tencent.

Dank der PlayStation kann sich Sony den zweiten Platz in der Top-10-Liste sichern. Der Umsatz lag letztes Jahr bei 18,2 Milliarden US-Dollar. Tencent kann jedoch keiner der Mitbewerber der Wasser reichen. Der ominöse Spielegigant aus China konnte 2021 32,2 Milliarden US-Dollar als Umsatz im Gaming-Segment verbuchen und sichert sich damit problemlos den ersten Platz (Quelle: NewZoom).