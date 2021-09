Xiaomi ist kein Unternehmen, das den Vergleich mit der Konkurrenz scheut. Besonders dann nicht, wenn man selbst komplett überlegen ist. Das brandneue Xiaomi 11T Pro ist das im Fall der Ladegeschwindigkeit und Samsung bekommt das beim Galaxy S21 jetzt deutlich zu spüren.

Xiaomi 11T Pro lädt erheblich schneller

Wir wissen ja bereits, dass das Xiaomi 11T Pro mit 120-Watt-Ladegeschwindigkeit ausgestattet ist. Doch wie viel schneller lädt das Smartphone im Vergleich mit dem Samsung Galaxy S21 eigentlich wirklich auf? Dort sind maximal 25 Watt möglich. Um den Unterschied nicht nur an Zahlen festzumachen, sondern es etwas bildlicher aufzeigen zu können, hat Xiaomi ein lustiges Video veröffentlicht:

Xiaomi hat dabei mehrere Ballmaschinen mit Tennisbällen gefüllt. Es wird immer 1 Ball abgefeuert, wenn die Ladekapazität um 0,1 Prozent zulegt. Beim Galaxy S21 mit 25-Watt-Ladefunktion kann der Tennisspieler natürlich locker mithalten. Da reicht auch eine Ballmaschine aus, um das Tempo zu halten.

Im Gegensatz dazu muss Xiaomi für das 11T Pro gleich drei Ballmaschinen anschmeißen, um die Ladegeschwindigkeit von 120 Watt mit den Tennisbällen widerzuspiegeln. In dem Fall kommt der Tennisspieler einfach nicht hinterher, da so viele Tennisbälle in kurzer Zeit abgefeuert werden. Während das Galaxy S21 nämlich gerade 5 Prozent Ladestatus erreicht, ist das Xiaomi 11T Pro schon bei 30 Prozent. In nur 17 Minuten ist das Xiaomi-Handy dann komplett aufgeladen. Das Samsung-Smartphone hängt weit hinterher und braucht mehr als eine Stunde.

Unser erster Eindruck vom Xiaomi 11T Pro im Video:

Xiaomi liefert 120-Watt-Netzteil mit

Will man das Samsung Galaxy S21 schnell aufladen, muss man sich selbst ein Netzteil kaufen. Im Lieferumfang befindet sich nur noch das Kabel. Beim Xiaomi 11T Pro ist das anders. Das chinesische Unternehmen legt sogar das 120-Watt-Netzteil bei. Man kann also direkt die Schnellladefunktion nutzen. Dem Akku schadet dieses schnelle Aufladen auch nicht – behauptet Xiaomi zumindest. Die Zeit wird zeigen, ob das wirklich stimmt.