Xiaomi hat kürzlich drei neue Android-Smartphones vorgestellt, die bisher aber nur für China angekündigt wurden. Zumindest eins davon soll bald auch in Europa und somit Deutschland auf den Markt kommen. Und es soll noch etwas mehr geben, um besser gegen die Galaxy-S22-Smartphones von Samsung zu bestehen.

Xiaomi Facts

Xiaomi 12 kommt bald nach Europa

Mit dem Xiaomi 12, 12 Pro und 12X hat das chinesische Unternehmen kurz vor dem Jahreswechsel drei Android-Smartphones enthüllt. Diese sind aber bisher nur für China gedacht. Laut MySmartPrice soll das aber nicht so bleiben. Glaubt man den neuesten Informationen, dann will Xiaomi zumindest das normale Xiaomi 12 im Februar oder März nach Europa und somit Deutschland bringen. Vom Xiaomi 12 Pro und 12X ist bisher noch keine Rede.

Das Xiaomi 12 Ultra wurde bisher noch nicht vorgestellt, obwohl das eigentlich auch schon erwartet wurde. Das absolute Top-Smartphone soll erst im Februar gezeigt werden. Dann sollen das Xiaomi 12 und 12 Ultra zusammen wohl in Europa einen starken Auftritt feiern. Zur gleichen Zeit wird auch die Vorstellung der Galaxy-S22-Smartphones von Samsung erwartet. Xiaomi könnte also genau darauf reagieren und die Smartphones zur gleichen Zeit in Deutschland an den Start bringen.

Wieso Xiaomi nicht einfach alle 12er-Smartphones nach Europa und Deutschland bringt, ist nicht bekannt. Es kommt oft vor, dass bestimmte Modelle nicht bei uns verkauft werden. Man muss nur an das Xiaomi Pad 5 Pro denken. Die normale Version kann man hier kaufen, das bessere Pro-Modell hingegen nicht – obwohl sicher genug Interesse da wäre. Trotzdem überzeugt das Xiaomi Pad 5 im Test.

Auch als Non-Pro-Version ist das Xiaomi Pad 5 interessant:

Xiaomi Pad 5 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Xiaomi-Event noch nicht angekündigt

Noch ist die Vorstellung der Xiaomi-12-Smartphones für Europa und Deutschland natürlich noch nicht angekündigt. Dazu ist es viel zu früh. Es passt aber zu dem bisherigen Vorgehen, erst in China etwas zu enthüllen und einige Monate später auch Deutschland zu versorgen. Wir warten in jedem Fall schon sehnsüchtig auf das kleinere Xiaomi 12.