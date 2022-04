Es kommt selten vor, dass wir auf ein Xiaomi-Smartphone warten und hoffen, dass es schnell auf den Markt kommt. Beim Xiaomi 12 Lite ist es anders, denn eigentlich hätte das Handy schon längt vorgestellt werden sollen und als Alternative zum Samsung Galaxy A53 auftreten. Jetzt sind zumindest die technischen Daten durchgesickert – und die klingen vielversprechend.

Xiaomi Facts

Xiaomi 12 Lite: Technische Daten durchgesickert

Samsung hat das Galaxy A53 bereits auf den Markt gebracht und von Xiaomi kaum Konkurrenz zu befürchten. Das Xiaomi 12 Lite lässt nämlich weiterhin auf sich warten. Bisher wurden nur das Xiaomi 12, 12X und 12 Pro vorgestellt, aber keine günstigere Variante mit dem Premium-Design. Xiaomi bietet zwar unzählige Redmi-Smartphones an, doch viele wollen lieber das Design des Xiaomi 12, das auch wirklich gut gelungen ist. Während wir immer noch nicht wissen, wann das Xiaomi 12 Lite erscheint, sind jetzt die technischen Daten durchgesickert:

Mit dem 6,55-Zoll-Display platziert sich das Xiaomi 12 Lite zwischen dem Xiaomi 12 und 12 Pro. Es gibt den bekannten Mittelklasse-Prozessor, den wir schon aus der NE-Version des Xiaomi 11 Lite 5G kennen. Hier darf man also nicht auf mehr Leistung hoffen. Der Akku wird mit 4.500 mAh spürbar größer und lässt sich mit 67 Watt extrem schnell aufladen. Samsung verbaut im Galaxy A53 zwar einen 5.000-mAh-Akku, der ist aber maximal mit 25 Watt aufladbar. Es wird interessant zu sehen, ob Xiaomi ein Netzteil beilegt. Das fehlt bei Samsung nämlich. Ansonsten gibt es bei der Ausstattung keine Überraschungen.

Das aktuell Top-Modell von Xiaomi im Video:

Xiaomi 12 Pro im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Xiaomi 12 Lite mit Dual-Edge-Display erwartet

Angeblich soll das Xiaomi 12 Lite mit einem Dual-Edge-Display ausgestattet sein. Das wäre in der Preisklasse, in der sich das Smartphone bewegen wird, durchaus ein tolles Ausstattungsmerkmal. Dadurch dürfte das Handy deutlich kompakter ausfallen als das von Samsung. Wasserdicht wird es vermutlich nicht. Das gibt es beim Galaxy A53 mittlerweile als Standard. Es wird also ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Modellen.