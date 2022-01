Xiaomi hat gerade erst zwei High-End-Smartphones vorgestellt, die nur auf dem chinesischen Markt verfügbar sind. Das Xiaomi 12 und 12 Pro sollen aber wohl bald auch nach Deutschland kommen. Doch schon bevor das passiert ist, kündigt sich zumindest für das Pro-Modell eine verbesserte Version an.

Xiaomi 12 Pro mit Snapdragon 8 Gen 2 aufgetaucht

Aktuelle High-End-Smartphones, die bald in Deutschland auf den Markt kommen, sind oft mit dem Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattet. Es handelt sich um den bisher schnellsten Qualcomm-Chip für Smartphones und Tablets. Dieser arbeitet auch im Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Pro. In der zweiten Jahreshälfte stellt Qualcomm meist eine leicht verbesserte Version vor, die etwas mehr Leistung besitzt. Genau dieser Prozessor wird in der neuen Version des Xiaomi 12 Pro erwartet. Wird es ein Xiaomi 12T Pro? Da ist man sich noch nicht sicher (Quelle: Weibo).

Sollte es sich bei dem neuen Prozessor wirklich um den Snapdragon 8 Gen 2 und nicht um einen Snapdragon 8 Gen 1 „Plus“ handeln, können wir sogar mehr erwarten als nur eine etwas höhere Leistung. Qualcomm könnte mit der neuen Generation auf eine 4-nm-Fertigung wechseln, was im Hinblick auf die Leistung, Wärmeentwicklung und Energieeffizienz große Vorteile hätte. Erwartet wird das neue Xiaomi-Smartphone in der zweiten Jahreshälfte.

So sieht das aktuelle Xiaomi 12 Pro aus:

Xiaomi 12 Pro: Design im Detail

Xiaomi 12 Lite und Ultra ebenfalls noch erwartet

Bereits im Februar könnte Xiaomi die Smartphone-Serie noch erweitern. Zum Launch in Europa wird neben dem Xiaomi 12 und 12 Pro auch noch ein 12 Lite und Ultra erwartet. Bei Letzterem ist man sich aber nicht sicher, ob dieses Smartphone nicht vielleicht doch als Xiaomi Mix 5 und Mix 5 Pro erscheint. Hier sind die Würfel also noch lange nicht gefallen und wir können mit einigen spannenden Android-Smartphones rechnen, die Xiaomi hoffentlich bald auch in Deutschland auf den Markt bringt.

