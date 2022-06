Xiaomi hat sich zu einem der größten Smartphone-Hersteller der Welt hochgearbeitet und so kürzlich eine der wichtigsten Partnerschaften angekündigt. Zusammen mit Leica möchte das chinesische Unternehmen die Spitze bei den Smartphone-Kameras erobern. Dafür zieht Xiaomi alle Register, was ein mächtiges Smartphone zur Folge hat.

Xiaomi 12 Ultra: So sieht das Smartphone aus

Seit vielen Monaten begleitet uns das Xiaomi 12 Ultra in der Gerüchteküche. Es wurde nicht zusammen mit dem Xiaomi 12 und 12 Pro vorgestellt, sondern wird wohl bald auf einem eigenen Event enthüllt. Das Xiaomi 12 Ultra wird dabei das mächtigste Kamera-Smartphone des Unternehmens. Die Kooperation geht so tief, dass das Handy sogar das Leica-Logo tragen darf, was Huawei nie durfte. Wie das aussehen wird, sehen wir auf neuen Render-Bildern:

Die halbe Rückseite des Xiaomi 12 Ultra wird im Grunde von der Kamera eingenommen. Dabei konzentriert sich Xiaomi dieses Mal wirklich auf die Bildqualität, denn es kommt nicht etwa der 108- oder 200-MP-Sensor zum Einsatz, der vorher erwartet wurde, sondern ein 50-MP-Sensor mit großen Pixeln, wodurch mehr Licht eingefangen werden kann. Zusätzlich gibt es noch drei weitere Sensoren für den Periskop-Zoom und einen Ultraweitwinkel. Der vierte Sensor ist noch nicht identifiziert worden.

Rein technisch gesehen wird Xiaomi hier aus den Vollen schöpfen. Es kommt der neueste Snapdragon 8+ Gen 1 zum Einsatz, es wird ein hochauflösendes 6,6-Zoll-Display mit 120 Hz und einer Helligkeit von bis zu 1.700 Nits geben. Das behauptet zumindest die Quelle. Ein großer Akku soll für eine hohe Laufzeit sorgen. Er lässt sich natürlich schnell aufladen. Vermutlich mit 120 Watt. Xiaomi könnte damit nicht nur Samsung und Apple in die Schranken weisen, sondern auch Honor, das immer stärker wird.

Das Xiaomi 12 Pro hat uns schon sehr gefallen:

Wann wird das Xiaomi 12 Ultra vorgestellt?

Das ist die große Frage, die sich viele seit Wochen stellen. Eigentlich wurde die Vorstellung mit dem Xiaomi 12 und 12 Pro erwartet. Daraus wurde bekanntermaßen nichts. Es könnte also zu jeder Zeit passieren, doch so wirklich sicher ist sich niemand. Wir müssen also weiter abwarten und hoffen, dass es nicht zu lange dauert.

