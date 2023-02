Xiaomi wird am 26. Februar 2023 im Rahmen des MWC 2023 neue Produkte vorstellen. Darunter werden mit großer Wahrscheinlichkeit das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro sein. Ein großer Händler listet eines der Smartphones aber jetzt nicht nur, sondern es kann sogar vorbestellt werden. Der Preis ist noch einmal gefallen.

Xiaomi Facts

Xiaomi 13 bei Galaxus bestellbar

Originalartikel:

Das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro wurden bereits vor längerer Zeit in China offiziell vorgestellt. Am 26. Februar soll im Rahmen des MWC 2023 die Ankündigung für Europa stattfinden. Während wir also gespannt warten, hat mit Galaxus ein erster Händler das Xiaomi 13 in den Verkauf genommen und will dafür nur 899 Euro haben (bei Galaxus anschauen).

Bei Galaxus könnt ihr das Xiaomi 13 schon kaufen. (Bildquelle: GIGA)

Während ein anderer Händler das Xiaomi 13 mit 256 GB für 999 Euro gelistet hatte, verlangt Galaxus „nur“ 899 Euro. Damit wäre das neue Top-Smartphone nicht ganz so teuer wie erwartet und in jedem Fall 50 Euro günstiger als das Samsung Galaxy S23, welches bei 949 Euro beginnt (bei Amazon anschauen). Zudem würdet ihr hier doppelt so viel Speicherplatz erhalten. Mit den vielen Verbesserungen, die Xiaomi im neuen Smartphone umgesetzt hat, wäre das neue Modell für Deutschland durchaus zu empfehlen – vorausgesetzt, der Preis bestätigt sich. Könnte nämlich auch nur ein Platzhalter bei Galaxus sein.

Das Xiaomi 13 kommt bald nach Europa:

Xiaomi 13: Alle Details zum neuen Top-Smartphone

Xiaomi 13 mit schneller Verfügbarkeit?

Die offizielle Präsentation des Xiaomi 13 findet am 26. Februar 2023 statt. Laut Galaxus soll schon ab dem 28. Februar 2023 ausgeliefert werden. Der Händler zeigt an, dass er mehr als 10 Stück beim Lieferanten auf Lager hat. Gut möglich, dass Xiaomi jetzt schnell in den Markt kommen will. Immerhin gibt es die Smartphones in China schon seit Dezember 2022. Da die Konkurrenz nicht schläft und die Verkaufszahlen von Xiaomi schwächeln, sollte das chinesische Unternehmen jetzt ordentlich Gas geben, um die Kundinnen und Kunden wieder für sich gewinnen. Wenn der Preis für das Xiaomi 13 von Galaxus stimmt, wäre das zumindest ein guter erster Schritt, um überzeugen zu können.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.