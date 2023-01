Mit dem Xiaomi 12S Ultra hat das chinesische Unternehmen gezeigt, wohin die Reise mit den Smartphone-Kameras gehen soll. Das war aber nur der Anfang, denn beim Xiaomi 13 Ultra will das Unternehmen gleich zwei spannende Technologien vereinen, die so bisher noch nicht kombiniert wurden.

Xiaomi 13 Ultra mit einzigartiger Kamera geplant

Xiaomi hat mit dem 12S Ultra damit begonnen, 1-Zoll-Sensoren in Smartphones zu verbauen. Zuletzt wurde das Xiaomi 13 Pro mit diesem Sensor ausgestattet. Bei diesem einen neuen Sensor will es Xiaomi aber nicht belassen. Das Unternehmen möchte den Sensor beim Xiaomi 13 Ultra mit einer anderen Technologie kombinieren. So soll beim nächsten Top-Handy zudem eine variable Blende zum Einsatz kommen (Quelle: Weibo). So kann der Lichteinfall bei der Kamera mindestens mit zwei Einstellungen verändert werden. Samsung hatte die variable Blende im Galaxy S9 genutzt.

Xiaomi könnte es demnach als erster Smartphone-Hersteller schaffen, einen 1-Zoll-Sensor mit einer variablen Blende zu kombinieren. So könnte die Blende bei wenig Licht geöffnet und ein besseres Bild erzeugt werden. Steht genug Licht zur Verfügung, dann schließt sich die Blende etwas und kann auch am Tag bessere Bilder machen.

Xiaomi 12S Ultra: Konzept-Smartphone mit Wechselobjektiv von Leica

Xiaomi 13 Ultra: Details zum Akku

Während Xiaomi bei der Kamera des 13 Ultra alles herausholt, wird es beim verbauten Akku einen kleinen Kompromiss geben. Demnach soll dieser eine Kapazität von unter 5.000 mAh besitzen.

Schon beim Xiaomi 12S Ultra hat das chinesische Unternehmen „nur“ einen 4.860-mAh-Akku verbaut. Gut möglich, dass genau der gleiche Akku auch beim Xiaomi 13 Ultra zum Einsatz kommt. Wünschenswert wäre, dass sich dieser etwas schneller aufladen lässt. Beim Xiaomi 12S Ultra sind es maximal 67 Watt per Kabel. Deutlich günstigere Handys laden teilweise schon mit 210 Watt. Der Standard bei Xiaomi ist aber 120 Watt. Wie schnell das Xiaomi 13 Ultra am Ende lädt, ist aber nicht bekannt.